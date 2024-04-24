Markette bir kişiyi bıçaklayarak ölümüne neden olan zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Markette bir kişiyi bıçaklayarak ölümüne neden olan zanlı adliyeye sevk edildi

Bursa'da bir markette yaşanan olayda, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak ölümüne sebep olan zanlı, Asayiş Şube tarafından adliyeye sevk edildi. Zanlı, polis ekipleri tarafından İstanbul'da yakalanmıştı.

24.04.2024 19:07
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Markette bir kişiyi bıçaklayarak ölümüne neden olan zanlı adliyeye sevk edildi

BURSA - Bursa'da 2 gün önce akşam saatlerinde markette tartıştığı kişiyi bıçaklayarak ölümüne sebep olan zanlı, Asayiş Şube'de yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 2 gün önce merkez Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi'nde bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markette çalışan kişi, Ö.Z.,'ye "hırsızlık yapıyorsun" dedi. Market çalışanı ile Ö.Z. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken araya giren Ramazan Yılmaz (62), iki tarafı da ayırmaya çalıştı. Duruma sinirlenen Ö.Z., yanında getirdiği bıçak ile Ramazan Yılmaz'ı kalbinden bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otobüs ile İstanbul'a kaçan Ö.Z.'yi Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kıskıvrak yakaladı. Asayiş Şube'de işlemleri tamamlanan Ö.Z., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Bursa, Güvenlik, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Markette bir kişiyi bıçaklayarak ölümüne neden olan zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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