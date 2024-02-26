Marmara Denizi'nde batan gemideki mürettebatın arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde batan gemideki mürettebatın arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi

Marmara Denizi\'nde batan gemideki mürettebatın arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi

Marmara Denizi'nde batan Batuhan A isimli kargo gemisinde bulunan 4 mürettebatın arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi. Bursa ve Balıkesir sahillerinde devam eden çalışmalara toplamda 630 personel, 1 helikopter, 1 uçak, 6 gemi, 3 römorkör, 17 bot, 14 tekne, 81 araç, 8 İHA/dron, 21 dalgıç ve 2 köpek katılıyor.

26.02.2024 16:56  Güncelleme: 16:57
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Marmara Denizi'nde 15 Şubat'ta batan 'Batuhan A' isimli ticari gemide bulunan 4 mürettebatın arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

Marmara Denizi'nde 15 Şubat'ta batan Batuhan A isimli kargo gemisinde bulunan 6 mürettebatın 4'üne ulaşılamadı. Bursa ve Balıkesir sahillerinde arama kurtarma çalışmaları 12'nci günde havadan, karadan ve denizden devam ediyor. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma ekiplerinden 72 personel, 10 asayiş timi, 1 JAK timi, 1 JÖH timi, 2 trafik timi, 1 moto timi, 1 OYİ timi, 1 köpek, İmralı Adası'ndan 50 personel olmak üzere toplam 18 tim, 22 araç, 2 dron, 2 köpek, 122 personel çalışmalara katılıyor.

Bursa'da toplam 374 personel, 40 kara aracı, 2 hava aracı (1 uçak, 1 helikopter) 16 deniz aracı, (4 gemi, 5 bot, 7 balıkçı teknesi) 2 dron, 2 köpek, 1 ROV ve 1 sonar ile arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca Balıkesir'de de 256 personel, 44 kara aracı, 6 dron, 2 gemi, 10 bot, 3 römorkör, 7 tekne olmak üzere toplam 22 deniz aracı görev yapıyor. Bursa ve Balıkesir'de toplam 630 personel, 1 helikopter, 1 uçak, 6 gemi, 3 römorkör, 17 bot, 14 tekne, 81 araç 8 İHA/dron, 21 dalgıç ve 2 köpek arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, denizde yapılan çalışmalar ise havadan görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marmara Denizi'nde batan gemideki mürettebatın arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde batan gemideki mürettebatın arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi - Son Dakika
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