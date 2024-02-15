Marmara Denizi\'nde batan geminin son görüntüleri ortaya çıktı

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Marmara Denizi'nde batan "Batuhan A" adlı kuru yük gemisinin başka bir gemiyi selamladığı son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde gemi kaptanının başka bir gemiyi selamladığı görüldü. Geminin batmasının ardından 6 kişilik mürettabatı arama çalışmaları devam ediyor.

MUDANYA'DA KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesine yük taşırken saat 06.32'de acil durum sinyali bildiren ve saat 07.12'de sinyal kesilen 69 metrelik Batuhan A adlı kargo gemisi battı. Gemideki 6 kişilik mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay sonrası bölgeye sahil güvenlik botları ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken helikopterlerin ise hava muhalefeti sebebiyle kalkış yapamadığı öğrenildi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, gemiden acil durum sinyali alındığını belirterek, "Su alarak batan gemide Türk vatandaşı olduğu değerlendirilen 6 kişilik mürettebatı kurtarma çalışması sürüyor. Mudanya ilçesinde kriz merkezi oluşturuldu." dedi.

BAKAN YERLİKAYA: 2 ADET RÖMORKÖR BÖLGEDE GÖREVLENDİRİLMİŞTİR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Bu sabah 06.30'da Marmara Denizi'nde, Bursa Karacabey açıklarında içerisinde 6 mürettebat bulunan Batuhan A isimli bir ticari geminin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisinin alınmıştır. Olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Gemisi ve 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, eş zamanlı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından da 2 adet römorkör bölgede görevlendirilmiştir.

"SAHİL GÜVENLİK HELİKOPTERİ HAZIR OLARAK BEKLEMEKTEDİR"

Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde geminin battığı değerlendirilen bölgede 1 adet boş can salı tespit edilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere 1 Sahil Güvenlik Korveti ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı da bölgeye intikal etmek üzere görevlendirilmiştir. Olumsuz hava şartları sebebiyle bölgeye intikal edemeyen 1 Sahil Güvenlik Helikopteri hazır olarak beklemekte, hava şartlarının müsaade etmesi ile birlikte derhal intikale geçecektir. Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir."