Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin kayıp mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin kayıp mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Marmara Denizi\'nde batan kargo gemisinin kayıp mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Marmara Denizi'nde su alarak batan 'BATUHAN A' isimli kargo gemisinin kayıp 6 mürettebatına ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. TSK, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri denizden, havadan ve karadan koordineli olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bandırma Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 bot da arama-kurtarma çalışmalarına katılıyor.

16.02.2024 14:17
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Marmara Denizi'nde seyir halinde iken Karacabey açıklarında su alarak batan 'BATUHAN A' isimli kargo gemisinin kayıp mürettebatına ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Marmara Denizi'nde batan "BATUHAN A" isimli geminin kayıp 6 mürettebatına ulaşmak için tüm imkanlar seferber edildi. Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Sahil Yenice Mahallesi'nde toplanan TSK, AFAD, jandarma ve itfaiyeden oluşan ekipler gün boyunca aralıksız olarak arama-kurtarma çalışması yürütüyorlar.

Hem denizden ve hem de havadan koordineli olarak çalışma yürüten ekipler, ayrıca karadan da denizi aralıksız olarak izleyerek görsel tarama yapıyorlar. Diğer yandan, Bandırma Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 botun da arama-kurtarma çalışmalarına katıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin kayıp mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin kayıp mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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