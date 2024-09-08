Alışveriş merkezini annenin çığlıkları inletti! Küçük çocuğu görenler hemen yardıma koştu

Bakırköy'deki Marmara Forum AVM'de boğazına bir şey kaçan 3 yaşındaki çocuk nefessiz kaldı. İlk müdahale alışveriş merkezinde yapılırken, küçük çocuk daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, öğle saatlerinde Marmara Forum AVM'de meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle alışveriş merkezine gelen 3 yaşındaki erkek çocuğu boğazına bir şey kaçması sonucu nefessiz kaldı. Çocuğunun nefes almada güçlük çektiğini gören aile panik yaşarken, çevredeki vatandaşlar çocuğa ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı.
Uzun uğraşlar sonucu çocuk kendine getirilmeye çalışılırken baba, etrafındaki kalabalığı dağıtmak için çaba sarf etti. Nefessiz kalan küçük çocuk uzun uğraşlar sonucu kendine getirilirken, çevredekilerin ihbarlıya olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.
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