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Marmaris'te 15 Temmuz şehitleri anısına yemek programı düzenlendi

Şehit babası Eker: "O hainler, Müslüman olsaydı kendi kardeşlerini vurmazlardı"

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için düzenlenen saygı ve anma yemeğinde "birlik" vurgusu yapılırken, yemeğe katılan 15 Temmuz şehidi polis Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker, "O hainler, Müslüman olsaydı kendi kardeşlerini vurmazlardı. Tek tesellimiz hainlerin cezalarını çektiğini görmek" dedi.

15 Temmuz 2016 yılında Fetullahçı Terör Örgütü tarafından yapılan darbe girişiminde şehit olanlar ve gaziler için Muğla'nın Marmaris ilçesinde anma ve saygı yemeği düzenlendi. Muğla Valiliği himayesinde Marmaris Kaymakamlığı tarafından düzenlenen yemeğe Marmaris'te şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker ve babası Nihat Eker, Ankara Gölbaşı'nda şehit olan PÖH komiser Gülşah Güler'in abisi Reşit Güler ve yengesi katılım sağlarken, 15 Temmuz gazileri ile Marmaris'te yaşayan gaziler de katıldı. 15 Temmuz fotoğraf sergisi ve slayt sunumu yapılan program, şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. İlçe Müftüsü Yunus Acar'ın okuduğu dua ile devam eden programın açılış konuşmasını yapan İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, "15 Temmuz" tarihin en büyük terör saldırısı olduğuna dikkat çekti.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, açılış konuşmasında bugün yaşanan gezi teknesi yangını ile ilgili kısa bir bilgilendirme yaparken, olayın Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tahkikatının devam ettiğini belirtti. Kaymakam Kaya, konuşmasının devamında 15 Temmuz tarihin en büyük terör saldırısı olduğuna dikkat çekerek "15 Temmuz 2016 gecesi, vatanın bütünlüğüne, milletin istiklaline, şanlı bayrağımıza yönelik hain darbe girişimini tarihi bir şahlanışla bertaraf eden aziz milletimizin ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Şehitlerimizin manevi huzurunda saygı ile eğiliyorum. 15 Temmuz, Türk milletinin karşılaştığı en kanlı terör saldırısıdır. O gece, milletimiz hainlere karşı omuz omuza durarak demokrasimize sahip çıkmanın önemini göstermiştir. Bu tarih, Türk milletinin cesaretiyle yazılan destansı bir direniş hikayesidir. Bu güzel buluşmada emeği geçen değerli personelimize, mütevelli heyetimize ve katılarak bizleri onurlandıran herkese teşekkür ediyorum. 15 Temmuz'da FETÖ tarafından Cumhurbaşkanımıza ve milli iradeye yapılan suikast girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca, tüm gazilerimize ve demokrasi şehitlerimize minnettarım" dedi.

"O hainler, Müslüman olsaydı kendi kardeşlerini vurmazlardı"

15 Temmuz 2016 gecesinde Marmaris'te görevi başındayken hain FETÖ üyeleri tarafından şehit edilen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker, düzenlenen program bitiminde İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada "Yüreğimiz kan ağlıyor ama dışarıda ancak ağlıyoruz, kan döküyoruz içimize. Ne yapalım, yaşadığımız bu. Böyle gelecek, böyle gidecek. Çok şükür vatan sağ oldu ya önemli olan bu. Birlik beraberlik bozulmadı ya onlar yatsınlar orada. Onlar çürüsünler de ben göreyim onları. Ben orada da görmeyi istiyorum o zaman Cumhurbaşkanına da söyledim bana hapishaneleri gösterdiler. Memnun kaldım, inşallah onlar tek hücrelerden çıkmayacaklar ölünceye kadar. Müslümanlığa yakışmaz bir şey, onlar Müslüman değil ben inanmıyorum. Onlar Müslüman evladı olsaydı kendi kardeşini gelip vurmazdı. Bu milletin vergilerinden beslensin, en yüksek rütbeye gelsin. Ama gel gelelim burada ondan sonra çıksın kendi kardeşini vursun. Çok yanlış bir şeydi bizi rezil ettiler. Ama halkımızdan Allah razı olsun o direnci iyi gösterdik. O direnişin sonunda da onlar öyle orada çürüyecekler" diyerek evlatlarının acısını hala yaşadıklarını dile getirdi.

Marmaris Siteler Mahallesi'nde bir otelin bahçesinde düzenlenen programa Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Aksaz Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Harp Filo Komutanı Tuğamiral Hüseyin Tığlı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, İlçe Emniyet Müdürü Emre Alay, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti üyesi, ilçe kurum müdürleri, gaziler ve şehit yakınları katılım sağladı.