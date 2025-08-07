Marmaris\'te Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik içinde 9'u çocuk 26 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından hareketli lastik bot durduruldu, Lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi müştereken yakalandı. - MUĞLA