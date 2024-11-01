Marmaris\'te Göçmenler Kurtarıldı

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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından 38'i çocuk toplam 88 düzensiz göçmen can sallarına bindirilerek Türk karasularında ölüme itildi. Düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi görevlendirildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 3 can salı içerisindeki toplam 50 düzensiz göçmen (beraberinde 38 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA