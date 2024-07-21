MASKİ çalışanı araç kazasında hayatını kaybetti

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Manisa'nın Selendi ilçesinde kullandığı aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi çalışanı Mehmet Küçük toprağa verildi.

Kaza Manisa'nın Selendi ilçesi Selendi - Kınık yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 10 AID 869 plakalı aracı ile Selendi ilçe merkezi istikametinde seyir halinde olan Mehmet Küçük (42) bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Araçtan fırlayan Küçük yerde kanlar içinde kalırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Küçük'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

2 çocuk babası 42 yaşındaki MASKİ çalışanı Mehmet Küçük için Selendi'de cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Küçük toprağa verildi. - MANİSA