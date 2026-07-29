Mazgala düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
Hatay’ın Antakya ilçesinde mazgala düşerek mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde mazgala düşerek mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Antakya ilçesi Günyazı Mahallesi'nde bulunan mazgala yavru kedi düştü. Mazgalda mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla çıkarmayı başaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, mazgal demirini genişleterek kediyi kurtardı. Kurtarılan yavru kedi ekiplerin su vermesinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
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