Melike Eşiyok Cinayetinde İddianame Hazırlandı - Son Dakika
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Melike Eşiyok Cinayetinde İddianame Hazırlandı

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Eşiyok ailesindeki çocukların ifadesiyle 6 yıl önceki cinayette işkencenin boyutları açığa çıktı.

17.03.2025 09:54
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Arnavutköy Sazlıbosna Barajı'nda 6 yıl önce cesedi bulunan 4 yaşındaki Melike Eşiyok cinayetine ilişkin iddianame hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 15 Nisan 2018'de Sazlıbosna Baraj Gölü'nde çarşafa sarılı çıplak bir kız çocuğu cesedinin balıkçılar tarafından bulunduğu ancak cesedin kimliğinin belirlenememesi nedeniyle soruşturmanın Daimi Arama Bürosuna devredildiği aktarıldı. Cansız bedeni gölde bulunan 4 yaşındaki Melike Eşiyok'un ölümünden 6 yıl sonra kardeşleri E. ve H.'nin okulda öğretmenlerine Melike'yi babası ve ilişki yaşadığı kadının öldürdüğünü anlattığına iddianamede yer verildi. Öte yandan, çocuklar H. ve E. Eşiyok'un Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde koruma altına alındıkları da iddianamede belirtildi.

"BABAMIZ MELİKE'Yİ KALORİFER PETEĞİNE BAĞLADI"

H. ve E.'nin beyanlarında, "Babamız Cahit ile annemiz Meryem ayrıldığında üvey anne olarak Zehra evimize geldi. Üvey annemiz ve babamız Melike'ye ve bize eziyet etti. Melike'yi sürekli darp ettiler. Bizi de Melike'yi de aç susuz bıraktılar. Altımıza kaçırdığımız için bize tek ayak üstünde durma cezası verdiler. Üvey annemiz ayağımız yere değerse çekiçle vuruyordu. Yağmurlu havalarda bizi ve Melike'yi dışarı çıkarıp kendi içeride çay içerek ıslanmamızı izliyordu. Melike'yi sürekli aç bıraktıkları için bir deri bir kemik kaldı. Babamız Melike'yi kalorifer peteğine bağladı. Ertesi gün babamız Cahit ve üvey annemiz Zehra alışverişe gitti. Buz, naylon ve balta aldılar. Babamız ve üvey annemiz Melike'yi öldürdü. Babamız Melike'yi bir çantaya o çantayı da bir çuvala koydu. Arabaya bindik. Biz soru sorduğumuzda 'sizi sokak köpeklerine atarım' dedi. Zehra bizi günlerce aç susuz bıraktı. Bize tazyikli su sıkarak eziyet etti. Sonra bir gün babamız ve üvey annemiz tartıştı. Zehra evden ayrıldı" dedikleri iddianamede ifade edildi. Çocuklar H. ve E.'nin sosyal çalışmacı eşliğinde alınan beyanlarına itibar edilebilir olduğu yönünde görüş bildirildiği de iddianamede açıklandı.

Babası ve üvey annesinin işkencesinde ölen 4 yaşındaki Melike'yle ilgili kan donduran detaylar

"MEZARLIĞA GÖMMEYE ÇALIŞTIK AMA YAPAMDIK, TAŞ KOYUP GÖLE ATTIK"

Baba Cahit Eşiyok iddianamede yer verilen ifadesinde "2017 yılında eşim Meryem'den boşandım. Çocuklarım Melike, H. ve E.'nin velayeti bende kaldı. Daha sonra Zehra Öztürker ile tanıştım ve aynı evde yaşamaya başladık. Çocuklarımdan H. ve Melike altına kaçırıyordu. Zehra titiz bir insan olduğu için çocukları sürekli darp edip cezalar veriyordu. Zehra'nın günden güne çocuklara uyguladığı şiddet arttı. Melike'ye 'sürekli şeytan gibi bakıyor, annesi gibi bakıyor' diyordu. 2 Nisan 2018 günü Zehra beni aradı. 'Melike nefes almıyor eve gel' dedi. Eve gittiğimde Melike'nin elleri ve ayakları soğuktu. Zehra'ya hastaneye götürelim dediğimde 'vücudunda morluklar var, götürürsek ikimizi de cezaevine atarlar' dedi. Olayın nasıl olduğunu sordum. Zehra bana 'Melike su istedi. Su içerken öksürmeye başladı. Su boğazına kaçtı diye sırtına vurdum. Nefesi gidince seni aradım' dedi. 'Ne yapacağız' dediğimde Zehra bana 'denize atalım gitsin' dedi. Araç kiraladık. Melike'yi arabaya koyduk. Önce mezarlığa gömmeye çalıştık ama yapamadık, müsait bir yer bulamadık. Sazlıbosna Baraj Gölü'ne içine taş koyup attık. Daha sonra Zehra ile ayrıldık. Eski eşim Meryem ile tekrar birlikte olarak hayatımıza devam ettik. Melike'nin ölümünden Zehra sorumlu" dedi.

Babası ve üvey annesinin işkencesinde ölen 4 yaşındaki Melike'yle ilgili kan donduran detaylar

Üvey anne Zehra Öztürker ise ifadesinde, "Cahit çocuklarını darbediyordu. Ben bu konuda uyarınca 'sen karışma onlar benim çocuklarım' diyordu. Oklava ile sürekli dövüyordu çocukları. Melike ölmeden önceki gün ateşlendi. Ateş düşürücü şurup verdim. Ateşi ve yaraları olduğu için diğer odada kardeşlerinden ayrı yattı. Cahit olay günü Melike'yi odaya kilitledi. Sonra ben baktım. Buz gibi olduğunu ve nefes almadığını söyledim. Cahit bana 'ben halledeceğim polisi ve ambulansı arama' dedi. Ben 'polise anlatalım her şeyi' dedim. Bana 'sen üvey annesisin, Melike'de darp var inanmazlar bize' dedi. Cezaevine girme korkusundan ve tehdit edildiğimden sustum. O gün akşama kadar Melike odada kaldı. Cahit, Melike'yi banyoya götürdü, yıkadı, kefenledi. Sonra Cahit arabaya Melike'yi koydu. Ertesi gün ne yaptığını sorduğumda 'denize bıraktım' dedi. Bu olaydan sonra psikolojim bozuldu, evden ayrıldım. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZ ANNE: KORKTUM KİMSEYE BİR ŞEY DİYEMEDİM

Çocukların öz annesi Meryem Ataman ise, "Cahit ile evliyken Zehra ile gönül ilişkisi yaşamasından sonra evden ayrıldım. Boşandıktan sonra çocukların velayeti Cahit'te kaldı. Ayrı kaldığımız süre içerisinde çocukları göstermedi. Cahit bana sürekli çocuklarım H. ve E.'nin fotoğraflarını atıyordu ama Melike'nin fotoğraflarını atmıyordu. Sorduğumda sürekli 'uyuyor, tuvalette' gibi şeyler söylüyordu. Sonra Cahit beni eve geri dönmeye ikna etti. Eve dönünce Melike'nin öldüğünü söyledi. Cahit ve Zehra korktukları için polise ve sağlık ekiplerine haber vermemişler. Cahit ile yeniden yaşamaya başladık ve bir çocuğumuz daha oldu. Çocuklarım bana Melike'yi Cahit ve Zehra'nın öldürdüğünü söyledi. Hayattaki çocuklarım ve kendim aynı akibete uğrar diye korktum ve kimseye bir şey demedim. Çocuğumun ölümü hakkında bilgim yok" dedi.

SAVCI: DARP İLE BAŞLAYIP ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNÜ UYGULADILAR"

İddianamede çocuklar H., E. ve Melike'nin baba Cahit ve üvey anne Zehra tarafından oklava ile dövmek, tek ayak üstünde bekleme cezası, tazyikli su sıkma, aç ve susuz bırakma şeklinde kötü muamele ve eziyete maruz kaldıkları açıklandı. İddianamenin devamında "Melike'nin yaşadığı bunalım sonrası altına idrar kaçırdığı, bunun üzerine Cahit ve Zehra'nın daha şiddetli bir şekilde Melike'ye tepki gösterdikleri, eziyetin dozunu artırdıkları, bu nedenle de yemek vermemek şeklinde aç ve susuz bırakmak sureti ile Melike'ye eziyet ettikleri, Cahit ve Zehra'nın Melike'ye darp ile başlayıp şiddetin her türlüsünü göstermeye devam ettikleri anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Sanıklar Cahit ve Zehra'nın fikir ve eylem birliği içerisinde iştirak halinde darp etmek ve eziyet etmek sureti ile Melike'yi öldürdüğü ve cesedi Sazlıbosna Baraj Gölü'ne çarşafa sarılı şekilde attığı iddianamede açıkladı. Melike'nin öz annesi sanık Meryem'in ise eve döndüğünde Melike'nin öldürüldüğünü ve göle atıldığını öğrendiği, Cahit ile yaptığı anlaşmaya istinaden ölümü yetkili mercilere bildirmediği ve Melike'nin ölümünü gizlemek için Cahit ile yeni bir kız çocuğu sahibi olup doğan çocuğun Melike Eşiyok olarak bilinmesini istedikleri iddianamede kaydedildi.

Sanık baba Cahit Eşiyok ve üvey anne Zehra Öztürker'in 'çocuğa ya da beden ve ya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'çocuğa ya da beden ve ya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı eziyet' suçundan ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapisleri istendi. Sanık anne Meryem Ataman'ın ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi talep edildi. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianame kapsamında sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Melike Eşiyok Cinayetinde İddianame Hazırlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Melike Eşiyok Cinayetinde İddianame Hazırlandı - Son Dakika

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