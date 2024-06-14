Memduh Paşa Yalısı soygunu: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

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MEMDUH Paşa Yalısı'ndaki 130 milyon liralık soygunla ilgili gözaltında tutulan 1'i kadın 10 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin soygunu 6 aydır planladıkları bu amaçla Bulgaristan'dan bir otomobil getirdikleri belirlendi. Polis ekipleri, olayın planlayıcısı olduğu tespit edilen paraların büyük bölümüyle kaçan güvenlik görevlisi Ahmet Yıldız ile şüpheli Serdar C.'yi yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.

FİLMLERİ ARATMAYAN SOYGUN

Filmleri aratmayan olay, Pazar günü saat 03.30 sıralarında Sarıyer Kireçburnu'ndaki Memduh Paşa Yalısı'nda meydana geldi. İş yerinde 1.5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Yıldız, film sahnelerini aratmayacak bir plan yapmış ve arkadaşlarıyla birlikte soygunu gerçekleştirmişti. Şüpheliler kilitlerini kırdıkları 4 ayrı kasada bulunan yaklaşık 130 milyon liralık döviz ve ziynet eşyası çalarak kaçmışlardı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmada İstanbul ve Edirne ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan 3 şüpheliyle birlikte toplam gözaltı sayısı 10'a yükselmişti.

6 AYDIR PLANLIYORLARMIŞ

Polis ekipleri, şüphelilerin olayı 6 aydır planladıkları ve bu amaçla Haziran ayı başında Bulgaristan'dan yabancı plakalı bir otomobil getirdiklerini belirledi. Daha önceden arkadaş oldukları öğrenilen şüphelilerin hazırladıkları plan gereği bu otomobili kullanarak olay yerine geldikleri, güvenlik görevlisinin alarmları susturmasıyla rahatlıkla içeri girdikleri öğrenildi. Soygun sırasında yüzleri kapalı olduğu öğrenilen şüphelilerin yanlarındaki getirdikleri matkaplarla kasaları tek tek açarak içlerini boşalttıkları tespit edildi. Şüphelilerin olayın ardından geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtıkları öğrenildi.

400 SAATLİK GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Soygunun ortaya çıkmasının ardından polisin 24 saat içinde 400 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek soygunda kullanılan otomobili Pendik'te terk edilmiş halde buldu. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.

DAHA ÖNCEDEN DE SUÇ KAYITLARI VARMIŞ

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerden Y.B., B.Ç. ve M.Ş.'nin soyguna katılan şüpheliler olduğu öğrenildi. Şüphelilerden Y.B.'nin poliste daha önceden 12, B.Ç.'nin ise 7 suç kaydı olduğu belirlendi. Gözaltındaki 7 şüphelinin ise, bu kişilerin kaçmasına ve saklanmasına yardım eden kişiler olduğu belirtildi.

FİRARİ ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Polisin paraların büyük bölümüyle kaçtığı tespit edilen güvenlik görevlisi Ahmet Yıldız ile soyguna katılan diğer şüpheli Serdar C.'nin yakalanması için operasyonların aralıksız sürdüğü belirtildi.