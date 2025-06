Meme teşhisi konan şarkıcı, gözyaşları içinde müziğe ara verdiğini açıkladı

Ünlü İngiliz şarkıcı Jessie J, sahnede gözyaşlarına boğularak müziğe ara verdiğini ve meme kanseriyle mücadele edeceğini açıkladı. Wembley Stadyumu'nda düzenlenen Capital's Summertime Ball konserinde konuşan Jessie J, bu konserin "kanseri yenmeye gitmeden önceki son performansı" olduğunu duyurdu.

Sahnedeki duygusal konuşmasında şunları söyledi:

"Her zaman açık bir kitap oldum. Bugünkü konser, kanseri yenmek için ara vermeden önceki son sahnem. O yüzden bu gece benim için çok özel."

37 yaşındaki sanatçı, yaşama olan bağlılığını da şu sözlerle dile getirdi:

"Hayatım, oğlum, partnerim, kariyerim, sizler... Minnettarım. Yaşamaya değer çok şey var."

Jessie, yazdığı şarkılardan birine gönderme yaparak esprili bir şekilde şöyle dedi:

"'Living My Best Life' (Hayatımın En İyisini Yaşıyorum) şarkısının adı aslında 'Living My Breast Life' (Meme Hayatımı Yaşıyorum) olmalıydı."

Sözlerini, "Şu an bu zorlukları sadece ben yaşamıyorum. Burada olan herkesin hayatında mücadeleler var. Bu yüzden birlikte iyi enerji yayalım," diyerek tamamladı.

Haziran ayı başında Jessie J, sosyal medya hesabından erken evre meme kanseri teşhisi aldığını açıklamıştı. Ameliyatını, bu konserden hemen sonra olacağını belirtti.

Instagram'da yayınladığı videoda, şu sözleriyle dikkat çekti:

"Erken evre kanser teşhisi konuldu. Kanserin her türlüsü zordur ama 'erken' kelimesine tutunuyorum."

Şarkıcı, teşhisini ilk etapta kamuoyuyla paylaşmakta tereddüt ettiğini de söyledi. Ama sonunda açık olmayı seçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Belki de yeterince konuşmadığım için kendi içimde sindiremiyorum. Ama geçmişte yaşadıklarımı paylaştığımda insanların desteği ve kendi hikâyeleri bana çok iyi gelmişti. Bu yüzden yine açık olmayı tercih ettim."

Jessie ayrıca, kanser teşhisi konmadan önce yazdığı "No Secrets" ve "Living My Best Life" şarkılarının bugünle ne kadar örtüştüğüne de dikkat çekti:

"Bu şarkıları yazarken kanser teşhisi alacağımı bilmiyordum. Ama şimdi dönüp baktığımda her şey çok anlamlı geliyor."

Sanatçı, sahnede sadece kendisi için değil, aynı zorluklarla boğuşan herkes adına konuştuğunu vurguladı. Jessie J, yaşamdan, hayranlarından ve sevdiklerinden güç aldığını söyledi ve "Kalbim, aynı süreci yaşayan herkesle birlikte," diyerek duygularını dile getirdi.

Seyirciler Jessie J'yi alkışlarla uğurlarken, sanatçı hem sahneye hem hayata güçlü bir veda mesajı bıraktı: "Hayat devam ediyor ve ben savaşmaya hazırım."