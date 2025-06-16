Meme teşhisi konan şarkıcı, gözyaşları içinde müziğe ara verdiğini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Meme teşhisi konan şarkıcı, gözyaşları içinde müziğe ara verdiğini açıkladı

Haberin Videosunu İzleyin
Meme teşhisi konan şarkıcı, gözyaşları içinde müziğe ara verdiğini açıkladı
16.06.2025 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Meme teşhisi konan şarkıcı, gözyaşları içinde müziğe ara verdiğini açıkladı
Haber Videosu

Ünlü İngiliz şarkıcı Jessie J, sahnede gözyaşlarına boğularak müziğe ara verdiğini ve meme kanseriyle mücadele edeceğini duyurdu. Jessie J, bu konserin ''kanseri yenmeye gitmeden önceki son performansı'' olduğunu belirtti. 37 yaşındaki sanatçı, yaşama olan bağlılığını ve minnettarlığını ifade ederken, aynı zorluklarla boğuşan herkes adına konuştuğunu belirtti.

Ünlü İngiliz şarkıcı Jessie J, sahnede gözyaşlarına boğularak müziğe ara verdiğini ve meme kanseriyle mücadele edeceğini açıkladı. Wembley Stadyumu'nda düzenlenen Capital's Summertime Ball konserinde konuşan Jessie J, bu konserin "kanseri yenmeye gitmeden önceki son performansı" olduğunu duyurdu.

Sahnedeki duygusal konuşmasında şunları söyledi:

"Her zaman açık bir kitap oldum. Bugünkü konser, kanseri yenmek için ara vermeden önceki son sahnem. O yüzden bu gece benim için çok özel."

37 yaşındaki sanatçı, yaşama olan bağlılığını da şu sözlerle dile getirdi:

"Hayatım, oğlum, partnerim, kariyerim, sizler... Minnettarım. Yaşamaya değer çok şey var."

Jessie, yazdığı şarkılardan birine gönderme yaparak esprili bir şekilde şöyle dedi:

"'Living My Best Life' (Hayatımın En İyisini Yaşıyorum) şarkısının adı aslında 'Living My Breast Life' (Meme Hayatımı Yaşıyorum) olmalıydı."

Sözlerini, "Şu an bu zorlukları sadece ben yaşamıyorum. Burada olan herkesin hayatında mücadeleler var. Bu yüzden birlikte iyi enerji yayalım," diyerek tamamladı.

Haziran ayı başında Jessie J, sosyal medya hesabından erken evre meme kanseri teşhisi aldığını açıklamıştı. Ameliyatını, bu konserden hemen sonra olacağını belirtti.

Instagram'da yayınladığı videoda, şu sözleriyle dikkat çekti:

"Erken evre kanser teşhisi konuldu. Kanserin her türlüsü zordur ama 'erken' kelimesine tutunuyorum."

Şarkıcı, teşhisini ilk etapta kamuoyuyla paylaşmakta tereddüt ettiğini de söyledi. Ama sonunda açık olmayı seçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Belki de yeterince konuşmadığım için kendi içimde sindiremiyorum. Ama geçmişte yaşadıklarımı paylaştığımda insanların desteği ve kendi hikâyeleri bana çok iyi gelmişti. Bu yüzden yine açık olmayı tercih ettim."

Jessie ayrıca, kanser teşhisi konmadan önce yazdığı "No Secrets" ve "Living My Best Life" şarkılarının bugünle ne kadar örtüştüğüne de dikkat çekti:

"Bu şarkıları yazarken kanser teşhisi alacağımı bilmiyordum. Ama şimdi dönüp baktığımda her şey çok anlamlı geliyor."

Sanatçı, sahnede sadece kendisi için değil, aynı zorluklarla boğuşan herkes adına konuştuğunu vurguladı. Jessie J, yaşamdan, hayranlarından ve sevdiklerinden güç aldığını söyledi ve "Kalbim, aynı süreci yaşayan herkesle birlikte," diyerek duygularını dile getirdi.

Seyirciler Jessie J'yi alkışlarla uğurlarken, sanatçı hem sahneye hem hayata güçlü bir veda mesajı bıraktı: "Hayat devam ediyor ve ben savaşmaya hazırım."

Meme teşhisi konan şarkıcı, gözyaşları içinde müziğe ara verdiğini açıkladı

Meme Kanseri, Meme Kanseri, İngiltere, Jessie J, 3-sayfa, Magazin, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Meme teşhisi konan şarkıcı, gözyaşları içinde müziğe ara verdiğini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • himmet kepez:
    Meme teşhisi konulan şarkıcı.... O ne la öyle değiştir lan şu başlığı. 2 0 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    ''Meme teşhisi konan şarkıcı'' teşhisli tescilli hmm... 1 0 Yanıtla
  • Cenk Demiray:
    meme teşhisi ne demek. anında kovarım bu haberi yapanı. 1 0 Yanıtla
  • Emir Konez:
    İlk okul terksiniz galiba? haber başlığına bir bak. 0 0 Yanıtla
  • Sadettin Usta:
    2 ihtimal var ya bilerek böyle başlık koyuyorlar dükkan çeksin tıklanma çok olsun diye . yada baştan sağma kontrol edilmeden haber yapılıyor. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti 3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti
Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı
İran, Netanyahu’nun konutunu vurdu İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu
Jose Mourinho’dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe’ye gel Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel
Kan donduran vahşet Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti Kan donduran vahşet! Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
Fenerbahçe’de Cengiz Ünder sürprizi Eski takımı devreye girdi Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sürprizi! Eski takımı devreye girdi
Transferindeki son durum ne Eyüpspor’dan Berke Özer açıklaması Transferindeki son durum ne? Eyüpspor'dan Berke Özer açıklaması
İzmir’de fabrika yangını Patlamalar yaşandı, hastane tahliye edildi İzmir'de fabrika yangını! Patlamalar yaşandı, hastane tahliye edildi
İsrail, İran’ın 14 nükleer bilim uzmanını daha öldürdü İsrail, İran'ın 14 nükleer bilim uzmanını daha öldürdü
İsrail Ordusu Ürdün Vadisi’nde İHA’yı düşürdü Sirenler çaldı İsrail Ordusu Ürdün Vadisi'nde İHA'yı düşürdü! Sirenler çaldı
İsrail, İran’ın Meşhed Havalimanı’nda uçak vurdu İsrail, İran'ın Meşhed Havalimanı'nda uçak vurdu

13:59
Bu rezilliğin bedeli ağır oldu Ünlü tatil beldesi Marmaris’te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu
Bu rezilliğin bedeli ağır oldu! Ünlü tatil beldesi Marmaris'te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu
13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
12:53
Emekli zammını yakından ilgilendiren rapor paylaşıldı İşte konuşulan rakam
Emekli zammını yakından ilgilendiren rapor paylaşıldı! İşte konuşulan rakam
10:22
Yemen’den, İsrail’e balistik füze saldırısı
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı
20:05
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray’a gideceğini duyunca şaşırdım
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray'a gideceğini duyunca şaşırdım
19:52
Galatasaray’dan Osimhen için bir atak daha İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi
Galatasaray'dan Osimhen için bir atak daha! İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi
19:51
İsrail’e ait yolcu uçakları GKRY’ye konuşlandırıldı
İsrail'e ait yolcu uçakları GKRY'ye konuşlandırıldı
19:41
Kenan Yıldız’dan 5 yıllık imza
Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza
19:22
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı
19:05
Masaj salonlarına operasyon 15 gözaltı
Masaj salonlarına operasyon! 15 gözaltı
19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’la İsrail-İran savaşını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la İsrail-İran savaşını görüştü
18:55
Fenerbahçe’ye 90 milyon euroluk golcü Görüşmeler resmen başladı
Fenerbahçe'ye 90 milyon euroluk golcü! Görüşmeler resmen başladı
18:36
Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma’dan sonra Romulo’ya dev bir talip daha
Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma'dan sonra Romulo'ya dev bir talip daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 14:09:33. #7.12#
SON DAKİKA: Meme teşhisi konan şarkıcı, gözyaşları içinde müziğe ara verdiğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.