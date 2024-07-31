Memur-Sen'e bağlı sendikaların Ankara yürüyüşü sona eriyor

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Memur-Sen'e bağlı Büro Memur-Sen, Enerji Bir-Sen ve Ulaştırma Memur-Sen tarafından sendikal kazanımların korunması ve talepleri için Bolu'dan Ankara'ya gerçekleştirilen yürüyüş eyleminde son gün yaşanıyor.

Memur-Sen'e bağlı Büro Memur-Sen, Enerji Bir-Sen ve Ulaştırma Memur-Sen tarafından sendikal kazanımların korunması ve talepleri için Bolu'dan Ankara'ya gerçekleştirdikleri yürüyüş eyleminde son gün yaşanıyor. Ankara'ya ulaşan sendikalar yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirecek.

İsmail Haniye'nin İran'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin de Memur-Sen'e bağlı sendikalar bugünkü yürüyüşünü Haniye ve Filistin'e adadı. Sendikacılar bugünkü yürüyüşlerini ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla gerçekleştiriyor. - ANKARA