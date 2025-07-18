Menderes Belediyesi'nde Rüşvet İddiaları: 'Müteahhitler Yolunacak Kaz Olarak Görülüyor' - Son Dakika
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Menderes Belediyesi'nde Rüşvet İddiaları: 'Müteahhitler Yolunacak Kaz Olarak Görülüyor'

Menderes Belediyesi\'nde Rüşvet İddiaları: \'Müteahhitler Yolunacak Kaz Olarak Görülüyor\'
18.07.2025 15:51  Güncelleme: 15:55
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İzmir'in Menderes Belediyesi'nde müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiaları gündeme geldi. Bir iş insanı, rüşvet talebiyle ilgili ses kaydıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Menderes'teki inşaat ruhsat süreçlerinde rüşvet alındığını iddia eden Karakaya, belediye yetkililerinden yardım istedi.

İzmir'in Menderes Belediyesi, yapılacak olan inşaatların ruhsatları için müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiaları gündeme geldi. Kendisinden rüşvet istendiğini ve bu görüşmeyi ses kaydına alıp savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirten iş insanı Harun Karakaya, "Son 3 ayda parayı basan herkes oturma ruhsatlarını alabiliyor. Menderes Belediyesinde şu an müteahhitler adeta 'yolunacak kaz' olarak görülüyor. Belediye Başkanı, başkan yardımcısı, imar müdürlüğü hepsi bu rüşvet ağına dahil" dedi.

Menderes Belediyesine yönelik rüşvet iddialarında bulunan müteahhit iş adamı Harun Karakaya, Menderes Belediyesinin önceki dönem Belediye Başkanı Erkan Özkan'ın kendisinden villa başına 50 bin TL olmak üzere toplam 800 bin TL rüşvet talep ettiğini öne sürdü. Sosyal medyadan video paylaşarak rüşvet iddialarını dile getiren ve yardım isteyen Karakaya, aralarında önceki dönemin Belediye Başkanı Erkan Özkan'ın yanı sıra, İmar Müdürü İbrahim Yalça ve Şantiye Şefi Serper Dikmen'in de bulunduğu isimler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İddialara göre, Karakaya'nın savcılığa başvurup rüşvet istendiği anların ses kayıtlarını vermesinin ardından Menderes Belediyesi'nin yeni dönem Belediye Başkanı ve Menderes Belediyesi İmar Müdürlüğü harekete geçti. Belediye yetkilileri, Karakaya'nın geçmiş dönemde yaptığı inşaatları denetleyerek mühürlediği, yeni yapılacak inşaata ise çeşitli gerekçelerle ruhsat vermediği öne sürüldü. Rüşvet iddialarının yalnızca kendi dosyasıyla sınırlı olmadığını ifade eden Karakaya, Menderes Belediyesi'nde ruhsat süreçlerinde başka müteahhitlerden de rüşvet alındığını iddia etti. Karakaya, yetkililere seslenerek ilçede döndüğünü ileri sürdüğü rüşvet çarkının bir an önce durdurulmasını istedi.

"Müteahhitler adeta 'yolunacak kaz' olarak görülüyor"

Yaklaşık 10 yıldır Menderes ilçesinde inşaat işiyle uğraştığını vurgulayan Harun Karakaya, "Bu görmüş olduğunuz yerde, Menderes'te 32 villalık bir proje yapacağım. Ancak Aralık ayından beri ruhsatımı alamıyorum. Bin bir türlü zorluk çıkarılıyor, hatalı imar durumları veriliyor. Ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Dürüst ve düzgün çalışan insanlar ruhsatlarını alamıyor. Ancak gelinen noktada, özellikle son 3 ayda parayı basan herkes oturma ruhsatlarını alabiliyor. Menderes Belediyesi şu anda bu halde. Daha önceki dönemlerde bu tür sıkıntılar yaşamamıştım. Benim başıma bunların gelmesinin nedeni, yaklaşık 1,5 yıl önce Menderes Belediyesi'ne ait rüşvet ses kayıtlarını savcılığa teslim etmemdir. O günden sonra başıma gelmeyen kalmadı. Sadece bana, Harun Karakaya'ya, inşaat yaptırmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Menderes Belediyesi'nde şu an müteahhitler adeta 'yolunacak kaz' olarak görülüyor. Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı, İmar Müdürlüğü hepsi bu rüşvet ağına dahil. Bu kadar açık şekilde yapılan usulsüzlükler karşısında çaresiz kaldık" diye ekledi.

Yetkililerden yardım bekliyorlar

Devlet yetkilileri ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na seslenen Karakaya, "Valim, İçişleri Bakanım, Kaymakamım ve Başsavcım... Ne olur bize yardım edin. Bu rüşvet düzeni artık son bulsun. Dürüst çalışan müteahhitlerin arkasında durun ki bu düzen değişsin. İki gün önce sosyal medyadan Sayın Özgür Özel'e de çağrıda bulundum. Ne olur Menderes müteahhitlerine yardım edin. Bizi bitirecekler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Mülkiye müfettişleri buraya gelsin, son 3-4 ayda neler döndüğünü incelesin. Sayın Özgür Özel, Manavgat'ta nasıl soruşturma başlattıysanız, lütfen burada da aynısını yapın. Burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesi. Bu görev size düşer. Bizim sesimizi duyun" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Menderes Belediyesi'nde Rüşvet İddiaları: 'Müteahhitler Yolunacak Kaz Olarak Görülüyor' - Son Dakika

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