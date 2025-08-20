Mengen'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Mengen'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mengen\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
20.08.2025 22:08
Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Bolu'nun Mengen ilçesi Kıyaslar köyü mevkiinde D750 Karayolu kenarında çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ihbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda orman, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi müdahale etti.

Havadan ve karadan yoğun mücadele

Yangına müdahalede 7 helikopter, 57 araç ve yaklaşık 200 personel görev aldı. Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı çalışmalar sonucunda alevlerin 5'inci saatin sonunda kısmen kontrol altına alındığını Bolu Valisi Abdulaziz Aydın açıklamıştı. Havanın kararmasıyla helikopter desteği sona ererken, ekipler karadan söndürme ve soğutma çalışmalarına devam etti.

OGM'den açıklama

Havanın kararmasının ardından bölgede etkisini yitiren rüzgar sebebiyle ekipler alevleri çevreledi. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mengen'de çıkan yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. - BOLU

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Mengen'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

20:05
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
19:44
İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
SON DAKİKA: Mengen'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
