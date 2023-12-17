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"Mercek-8" operasyonunda bin 335 silah ele geçirildi - Son Dakika
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"Mercek-8" operasyonunda bin 335 silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik "Mercek-8" operasyonunda bin 335 silah ele geçirildiğini bildirdi. Operasyonlarda 964 ruhsatsız tabanca, 89 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 30 uzun namlulu tüfek ile 252 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere bin 335 silahın ele geçirildiği ve bin 558 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

"Mercek-8" operasyonunda bin 335 silah ele geçirildi
17.12.2023 - 22:02,
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"Mercek-8" operasyonunda bin 335 silah ele geçirildi

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik "Mercek-8" operasyonunda bin 335 silah ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik 72 ilde "Mercek-8" operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Yerlikaya, operasyonlarda 964 ruhsatsız tabanca, 89 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 30 uzun namlulu tüfek ile 252 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere bin 335 silahın ele geçirildiğini bildirerek bin 558 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Operasyon 5 ilde gerçekleştirildi

Yerlikaya, İstanbul, Ankara, Adana, İzmir ve Şanlıurfa'da ele geçirilen ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheli sayısına ilişkin şunları kaydetti:

"İstanbul'da 179 tabanca bir uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 225 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ankara'da 58 tabanca bir uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 62 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adana'da 49 tabanca ele geçirildi. 75 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İzmir'de 48 tabanca ele geçirildi. 92 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şanlıurfa'da 40 tabanca ele geçirildi. 60 şüpheli şahıs gözaltına alındı."

Operasyonları gerçekleştiren jandarma ve emniyet ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimiz müsterih olsun, ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa 'Mercek-8' operasyonunda bin 335 silah ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Mercek-8" operasyonunda bin 335 silah ele geçirildi - Son Dakika
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