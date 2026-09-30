Mersin Akdeniz\'de temizlik malzemesi fabrikasındaki yangına itfaiye müdahale ediyor

Mersin'de temizlik malzemesi imalat fabrikasında yangın çıktı. Yoğun dumanın yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde faaliyet gösteren temizlik malzemesi üretimi yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yangının kontrol altına alınması ve çevredeki alanlara sıçramaması için çalışma başlattı. Fabrikadaki yangına müdahale sürerken, bölgedeki yoğun duman dikkat çekti.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ve oluşan hasarın, söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından belirleneceği bildirildi.