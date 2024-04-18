Mersin'de 10 Milyon TL Değerindeki Lüks Araçlar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de 10 Milyon TL Değerindeki Lüks Araçlar Ele Geçirildi

Mersin\'de 10 Milyon TL Değerindeki Lüks Araçlar Ele Geçirildi

Mersin polisi, yurt dışından Mersin'e yedek parça olarak getirilen piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 4 adet lüks aracı ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından gümrük kaçağı olarak getirilip yedek parça olarak kullanılan araçlara yönelik çalışma yaptı. Polis, merkez Akdeniz İlçesinde bir oto tamirhanesine operasyon düzenleyerek, piyasa değeri 10 milyon TL olan 4 adet gümrük kaçağı aracı ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

18.04.2024 09:14
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Mersin polisi, yurt dışından Mersin'e yedek parça olarak kullanmak için getirilen piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 4 adet lüks aracı ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından gümrük kaçağı olarak getirilip yedek parça olarak kullanılan araçlara yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında merkez Akdeniz İlçesinde bir oto tamirhanesi tespit edildi. Tespit edilen adrese operasyon yapan polis, yurt dışından getirilen, parçalanıp yedek parça olarak satışa sunulamaya başlanan piyasa değeri 10 milyon TL olan 4 adet gümrük kaçağı aracı ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Araçlara el konulurken emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de 10 Milyon TL Değerindeki Lüks Araçlar Ele Geçirildi - Son Dakika

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