Mersin\'de 476 Aranan Şahıs Yakalandı, 24 Şahıs Tutuklandı

Mersin'de jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada 476 şahıs yakalandı, aralarında 15 ile 37 yıl arasında cezası olanların yer aldığı 24 şahıs tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin şehir genelinde son bir haftada yaptığı çalışmada hakkında arama kararı bulunan 476 şahıs yakalandı. Yakalananların arasında 63 suçtan 37 yıl 4 ay 10 gün, 9 ayrı suçtan 29 yıl 8 ay ve 15 ayrı suçtan 26 yıl 6 ay 10 gün cezası olan hükümlülerinde bulunduğu öğrenildi. Kasten öldürme suçundan 15 yıl 6 ay, dolandırıcılık suçundan ise 20 yıl 8 ay hapis cezası bulunanların da yer aldığı 24 şahıs adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 5'i hükümlü 24 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN