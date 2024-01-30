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Mersin'de 476 Aranan Şahıs Yakalandı, 24 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de 476 Aranan Şahıs Yakalandı, 24 Şahıs Tutuklandı

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, aranan şahıslara yönelik 476 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında 15 ile 37 yıl arasında cezası olan 24 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında kasten öldürme ve dolandırıcılık gibi suçlardan hükümlüler de bulunuyor.

Mersin\'de 476 Aranan Şahıs Yakalandı, 24 Şahıs Tutuklandı
30.01.2024 - 09:57,
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Mersin'de jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada 476 şahıs yakalandı, aralarında 15 ile 37 yıl arasında cezası olanların yer aldığı 24 şahıs tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin şehir genelinde son bir haftada yaptığı çalışmada hakkında arama kararı bulunan 476 şahıs yakalandı. Yakalananların arasında 63 suçtan 37 yıl 4 ay 10 gün, 9 ayrı suçtan 29 yıl 8 ay ve 15 ayrı suçtan 26 yıl 6 ay 10 gün cezası olan hükümlülerinde bulunduğu öğrenildi. Kasten öldürme suçundan 15 yıl 6 ay, dolandırıcılık suçundan ise 20 yıl 8 ay hapis cezası bulunanların da yer aldığı 24 şahıs adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 5'i hükümlü 24 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Mersin'de 476 Aranan Şahıs Yakalandı, 24 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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