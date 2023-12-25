Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti

Mersin'de bir kişi tartıştığı ablasını tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Çopurlu Mahallesi'nde Önder D. (45) adlı şahıs, tapu meselesi yüzünden tartıştığı ablası Dudu U.'yu (50) tabancayla vurarak öldürdü. Önder D., daha sonra aynı silahla kendisini vurarak intihar etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, her iki kardeşin de öldüğünü belirledi. Abla kardeşin cenazeleri otopsi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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