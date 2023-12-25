 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi

Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti

Mersin'de bir kişi, tapu meselesi yüzünden tartıştığı ablasını tabanca ile vurarak öldürüp intihar etti. İki kardeş de olay yerinde hayatını kaybetti.

Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti
25.12.2023 - 16:14,
Abone Ol

Mersin'de bir kişi tartıştığı ablasını tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

ABLASINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Çopurlu Mahallesi'nde Önder D. (45) adlı şahıs, tapu meselesi yüzünden tartıştığı ablası Dudu U.'yu (50) tabancayla vurarak öldürdü. Önder D., daha sonra aynı silahla kendisini vurarak intihar etti.

Tapu yüzünden tartıştığı ablasını öldürüp intihar etti
Önder D.

İKİSİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, her iki kardeşin de öldüğünü belirledi. Abla kardeşin cenazeleri otopsi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tapu yüzünden tartıştığı ablasını öldürüp intihar etti
Dudu U.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • vural kılınç: mülk hırsı iyi değildir Yanıtla 0 0

Toroslar, Mersin, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti - Son Dakika


16:41
Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü
16:14
Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti
15:59
2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49
Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren 'uçak' diyaloğu Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36
Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25
7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu
15:22
Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor

Son Dakika
16:41 Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü
16:14 Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti
15:59 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49 Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36 Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu
15:22 Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor
15:06 2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var
15:04 Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 16:56:29. #1.13#
SON DAKİKA: Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement