Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti

Mersin'de bir kişi tartıştığı ablasını tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

ABLASINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Çopurlu Mahallesi'nde Önder D. (45) adlı şahıs, tapu meselesi yüzünden tartıştığı ablası Dudu U.'yu (50) tabancayla vurarak öldürdü. Önder D., daha sonra aynı silahla kendisini vurarak intihar etti.

Önder D.

İKİSİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, her iki kardeşin de öldüğünü belirledi. Abla kardeşin cenazeleri otopsi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.