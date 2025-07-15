Mersin\'de Aileler Arasında Bıçaklı Kavga

Mersin'de husumetli iki aile trafikte birbirilerinin önce araçlarına çarptı, ardından da bıçaklı sopalı kavga etti. 3 kişinin hafif yaralandığı olayda 5 şüpheli gözaltına alındı. Olay anı kameraya yansıdı.

Mersin'in Bozyazı ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi Sulama Birliği Kavşağında iddiaya göre, kavşakta duran bir araca, husumetlilerinin olduğu otomobil gelip çarptı.

KAVGADA ARAÇLAR DEVREYE GİRDİ

Bir süre birbirleriyle tartışan ve kapıları birbirlerinin araçların da vuran sürücülerden biri otomobilini ileri sürdü. O sırada husumetlilerden başka biri farklı bir araçla gelip uzaklaşan otomobile çarptı. Bir minibüsünde sonradan dahil olduğu olayda taraflar sopalı, bıçaklı kavga etti. O anları görenler durumu polise bildirdi.

3 KİŞİ YARALANDI

Bölgeye sevk edilen polisler tarafları ayırırken hafif yaralanan 3 kişi ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla olaya karışan 5 şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden 4'ü tutuklama, biri ise ev hapsi istemiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest kaldı.