Mersin'in Mut ilçesinde gazinolar bölgesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada 2 şüpheli tutuklandı.
Mut ilçesinde gazinolar bölgesinde Esat Veli Şencan'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.V.G. ve M.G. tutuklanırken, 4 kişi serbest kaldı. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Tutuklu - Son Dakika
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