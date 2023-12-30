Mersin'de bir günde 4 araç motor kısmından yandı

MERSİN - Mersin'de gün içerisinde farklı noktalarda seyir halindeki 4 araç motorlarında meydana gelen arızadan dolayı yandı.

İlk araç yangını Adana-Mersin otoyolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halinde olan araçtan dumanlar çıktığını gören sürücüsü otomobili sağ şeride durdurdu. Bir süre sonra alev alan otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. İkinci yangın da Akdeniz ilçesi Dikilitaş Mahallesi Yakaköy ışıklarında yaşandı. Motor kısmından dumanlar çıkan kamyonet kısa sürede alev aldı. Çevredekilerin müdahalesine rağmen araç tamamen yandı.

Diğer iki araç yangından biri Merkez Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesinde diğeri ise merkez Mezitli ilçesi sahil yolu Galatasaray Meydanı yakınında yaşandı. Kurdali Mahallesi'nde yolcu minibüsü motor kısmından alev aldı. Yangını fark eden sürücü müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi.GS Meydanı yakınında da otomobil motor kısmından yandı.

Gün içinde 4 aracın yandığı olaylara polis ve itfaiye ekipleri de müdahale etti.