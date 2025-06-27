Mersin'de Cinayet Davasında Görüntüler İzlenildi - Son Dakika
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Mersin'de Cinayet Davasında Görüntüler İzlenildi

Mersin\'de Cinayet Davasında Görüntüler İzlenildi
27.06.2025 11:55
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Hakan Turan'ın cinayetinde sanıklara rapor verildi, görüntüler mahkeme salonunda izlendi.

Mersin'de ithalat-ihracat işiyle uğraşan Hakan Turan'ın öldürülmesiyle ilgili davanın duruşmasında 'cinayet anı' izlendi, katil hakkında, 'suçu işlemesine engel olacak derecede bir kas, sinir sistemi hastalığı yoktur' raporu verildiği de açıklandı.

Mezitli ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde geçen yıl 29 Ocak'ta meydana gelen olayda, oturduğu siteden çıkıp aracına doğru ilerlediği sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Hakan Turan (34) hayatını kaybetmişti. Cinayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kiralık araçla olay yerinden kaçan Hasan K. ve Berkant Ö.'yü Şanlıurfa'da yakalamış, şüphelilerin üzerinden çıkan cep telefonunda, cinayet anını kaydettikleri ortaya çıkmıştı. Hasan K.'nin çektiği anlaşılan görüntülerde, Hakan Turan'ın siteden çıkıp otomobiline doğru ilerlerken Berkant Ö.'nün tabanca ile ateş ettiği anlar yer aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada cinayeti azmettirenin, Hasan K.'nin teyzesinin oğlu O.Ç., aracı kiralayanın ise B.A. (22) olduğu tespit edildi. B.A. gözaltına alınıp, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, O.Ç.'ye ulaşılamadı. Hazırlanan iddianamede tutuklu sanıkların 'tasarlayarak öldürme' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından, tutuksuz sanık B.A.'nın 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme', firari sanık O.Ç.'nin de 'tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçundan cezalandırılması talep edildi.

Duruşmada cinayet anı izlendi

9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü duruşmasına, tutuklu sanıklar Berkant Ö. ve Hasan K. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada mahkeme heyeti, daha önceki celselerde beyninde tümör olduğunu ve ellerinin de titrediğini iddia edip, "Kurşun gövdeye gitmiyor, ayağa gidiyor. Görüntüyü defalarca izledim" diyerek, tahliyesini talep eden silahı kullanan Berkant Ö. hakkındaki raporu okudu. Mersin Şehir Hastanesi'nden gelen heyet raporunda, "İsnat edilen suçu işlemesine engel olacak derecede bir kas, sinir sistemi hastalığı yoktur" denildiği ifade edildi.

Sanık Berkant O.'nun, yere doğru ateş ettiğini ileri sürerek yazılı olarak talepte bulunduğu cinayet anına ait videonun izlenmesi isteği yerine getirildi. Mahkeme heyeti, cinayet anını salonda bulunanlarla birlikte ekrandan izleyerek yere ateş etmediği yorumunu getirdi.

"2 el ateş edecekti fazla ateş etti"

Tanıkların dinlenmesinin ardından savunma yapan tutuklu sanıklardan Hasan K., "Silahı kullanan Berkant normalde 2 el ateş edecekti, fazla ateş edince videoyu kapatıp konuştum. Berkant, ayağına sıkma görevini üstlenip geldi" dedi.

Aleyhte olan ifadeleri kabul etmeyen sanık Berkan O. ise kendisinin bir yanlışa düştüğünü söyledi.

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Kerim Bahadır Şeker, cinayet şüphelilerinin tasarlayarak planlayarak kasten adam öldürme suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına, azmettirici O.Ç.'nin 'kırmızı bültenle' aranmasının devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 12 Eylül'e erteledi.

Olay hakkında

29 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen cinayetle ilgili yapılan araştırmada ve şüphelilerin verdiği ifadelerde; olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı ve şüphelilerin para karşılığı tetikçilik yaptıkları öne sürüldü. İddiaya göre, öldürülen Hakan Turan'ın, Rusya'da meyve-sebze ticareti yapan O.Ç.'ye borcu bulunduğu, borcunu ödememesi üzerine bu kişinin İstanbul'da yaşayan ve tutuklanan 2 zanlıdan biri olan teyzesinin oğlu Hasan K. aracılığı ile Berkant Ö.'yü para karşılığı tetikçi olarak tuttuğu ileri sürüldü. Ancak O.Ç.'nin, tetikçiye öldürme değil Hakan Turan'ı bacaklarından yaralaması talimatı verdiği iddia edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Cinayet Davasında Görüntüler İzlenildi - Son Dakika

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