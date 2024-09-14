Çöp dökme alanında, fıçı içinde erkek cesedi bulundu

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde, çöp dökme alanında çıplak erkek cesedi bulundu.

FIÇI İÇİNDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Alınan bilgiye göre, Bozyazı ilçesine bağlı Ustalar Mahallesi'nde bulunan çöp dökme alanında plastik fıçı içerisinde çıplak vaziyette erkek cesedi görüldü. Cesedi gören vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ELLERİ VE KOLLARI BAĞLIYMIŞ

Güvenlik güçleri bölgede önlem alırken, henüz kimliği belirlenemeyen erkek cesediyle ilgili soruşturma başlatıldı. Bozulmaya yüz tutmuş haldeki erkek cesedinin elleri ve ayaklarının bağlı olduğu öğrenildi.