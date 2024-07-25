Mersin'de Denize Giren Kişi Boğularak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Mersin'de Denize Giren Kişi Boğularak Hayatını Kaybetti

Mersin'in Yenişehir ilçesinde sabah saatlerinde denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti. 41 yaşındaki Ahmet D., denizde hareketsiz kalınca vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

25.07.2024 08:58
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Mersin'de sabah saatlerinde denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Eğriçam mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Fenerbahçe meydanındaki sahilde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 41 yaşındaki Ahmet D., sabah saatlerinde denize girdi. Bir süre sonra denizin üzerinde hareketsiz kalan şahsı yüzen başka vatandaşlar fark ederek kıyıya çıkardı. Durum sağlık ve polis ekiplerine haber verilirken vatandaşlar da ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ise olay yerine gelerek inceleme yaptı. Şahsın cenazesi daha sonra otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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