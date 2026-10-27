Mersin'de depo baskınında 100 kilo sentetik ham madde bulundu, 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin'de depo baskınında 100 kilo sentetik ham madde bulundu, 2 şüpheli yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Mersin\'de depo baskınında 100 kilo sentetik ham madde bulundu, 2 şüpheli yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mersin\'de depo baskınında 100 kilo sentetik ham madde bulundu, 2 şüpheli yakalandı
Haber Videosu

Mersin'in Yenişehir ilçesinde depo ve kamyonete düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 100 kilogram sentetik ecza ham maddesi ile 1 ton 100 kilogram katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken soruşturma sürüyor.

Mersin'de uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda yaklaşık 100 kilogram sentetik ecza ham maddesi ile 1 ton 100 kilogram katkı maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki depo ve depo önünde park halinde bulunan 33 APL 575 plakalı kamyonet ile aynı mahalledeki başka bir depo belirlenerek operasyon düzenlendi. Depoda yapılan aramalarda, yaklaşık 100 kilogram sentetik ecza ham maddesi, 1 çuval boş kapsül, 1 ton 100 kilogram katkı maddesi, 1 hava kompresörü, 37 rulo blister şeridi ve 37 rulo PVC levha ele geçirildi. Depo önünde park halinde bulunan 33 APL 575 plakalı kamyonette yapılan aramada ise 30 koli boş kapsül bulundu. Operasyonda Mardinli H.E. ile Tuncelili Y.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Hamster CoinYenişehir3. SayfaMersinGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya’dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın Japonya'dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın
16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu 16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu
WhatsApp’ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı Tek tek evlerinden aldılar WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti Polis her yerde sapığı arıyor Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor
İstanbul’da şiddetli sağanak 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı İstanbul'da şiddetli sağanak! 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Trump’tan seçime günler kala olay vaat Bunu yapan 1 milyon dolar kazanacak Trump'tan seçime günler kala olay vaat! Bunu yapan 1 milyon dolar kazanacak
Derbi sonrası ortalık karıştı Mert Hakan’ın hareketine tepki yağdı Derbi sonrası ortalık karıştı! Mert Hakan'ın hareketine tepki yağdı
Fenerbahçe otobüsü tesislere döndü Görenler şaşırdı Fenerbahçe otobüsü tesislere döndü! Görenler şaşırdı
10:34
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor’dan özür diledi
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
10:26
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
10:16
Kavganın faturası ağır olabilir Abdülkerim ve Brown’u bekleyen büyük tehlike
Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike
10:08
Dev yasa dışı bahis operasyonu 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında
Dev yasa dışı bahis operasyonu! 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında
10:05
Archie Brown’dan Abdülkerim Bardakcı’ya olay sözler: Kadın gibi...
Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: Kadın gibi...
09:51
Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum
Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum
09:05
İsrail’de kader günü 7,3 milyon seçmen sandık başında
İsrail'de kader günü! 7,3 milyon seçmen sandık başında
08:55
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
08:40
İstanbul’da şiddetli sağanak 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı
İstanbul'da şiddetli sağanak! 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı
08:28
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti Polis her yerde sapığı arıyor
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 10:55:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Mersin'de depo baskınında 100 kilo sentetik ham madde bulundu, 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei