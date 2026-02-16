Mersin'de Düğünde Silahlı Kavga: 8 Yaralı - Son Dakika
Mersin'de Düğünde Silahlı Kavga: 8 Yaralı

16.02.2026 13:23
Mersin'deki düğünde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Mersin'de düğünde çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, düğünde 'alacak-verecek' meselesinden Ferhat B. (34) ile Doğan A. (27) ve Mücahit A. (29) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından düğün yerinden ayrılan Ferhat B., bir süre sonra geri dönerek düğün alanının bir sokak ilerisinden elindeki tabancayla kalabalığa ateş açtı. Olayda Veysi Z. (35), Ferhat B. (36), Şahin T. (33), İsa Ö. (23), Murat A. (26), Miraç K. (11) ve Yusuf Fırat B. (32) ile karşılık verdiği öğrenilen Doğan A.'yı yaralayan Ferhat B. de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Silahlı kavga anı ise bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, panik halleri görüntüleri yansıdı.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüphelilerden Mücahit A.'yı gözaltına aldı. Olay yerinden kaçan Doğan A.'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Öte yandan, 7 kişiyi yaralayan şüpheli Ferhat B.'nin 23, Doğan A.'nın 15 ve Mücahit A.'nın 19 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

