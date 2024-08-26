Mersin'de İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Mersin'de İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

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Mersin Erdemli'de bir inşaatın 6'ıncı katından asansör boşluğuna düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

26.08.2024 16:25
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Mersin'de 6'ıncı kattan asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

MERSİN - Mersin Erdemli'de bir inşaatın 6'ıncı katından asansör boşluğuna düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Yunus Bey Caddesi'ndeki bitme aşamasına gelen 8 katlı bir inşaatta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, binanın çelik kapılarını takmaya gelen 50 yaşındaki Muhyettin Aka, 6. katta dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aka'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerinde inceleme yapmasının ardından Aka'nın cansız bedeni cenaze aracıyla ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin\'de İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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