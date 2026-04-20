Mersin\'de Kadına Şiddet: 17 Bıçak Darbesiyle Kurtuldu

20.04.2026 09:07
Havva Ç., eşi M.Ç. tarafından 17 bıçak darbesi aldı. Eşinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.

Mersin'de 3 çocuk annesi Havva Ç., hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi M.Ç.'nin saldırısında 17 bıçak darbesi aldı, ölü numarasıyla kurtuldu. Çocuğunun gözü önünde bıçaklanan kadın, tutuklanan eşinin en ağır cezayı almasını istedi.

Olay, 25 Mart 2026 tarihinde Tarsus ilçesi Bağlar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre M.Ç. (33), kızını görmek bahanesiyle eşi Havva Ç. (27) ve çocuğunu parka çağırdı. Parkta bir süre birlikte vakit geçirildikten sonra dönüş yolunda, tenha bir sokakta M.Ç., eşine bıçakla saldırdı. 17 bıçak darbesi alan genç kadın ağır yaralanarak yere yığıldı. Hastanedeki tedavinin ardından baba ocağına giden Havva Çelen, 9 yıllık evliliği boyunca şiddete maruz kaldığını anlattı.

"Havva'yı öldürdüm, gidin cesedini alın"

"Ölmek istemiyorum" diyen Havva Ç. "25 Mart'ta kızını görmek maksadıyla bizi parka çağırdı. Parkta her şey normaldi. Ancak dönüşte, tenha bir sokakta bana bıçakla saldırdı. 17 bıçak darbesiyle yere yığıldım. Akciğerlerim zarar gördü, sağ kolumu kullanamaz hale geldim. Beni öldü zannederek olay yerinde bıraktı. Zaten ailesini arayıp 'Havva'yı öldürdüm, gidin cesedini alın' demiş. 9 yıllık evliliğimiz boyunca birçok şiddet olayı yaşadım. Daha önce de bıçaklandım. Kolumu kırdı, burnumu kırdı. Ailemin evini yakmaya çalıştı. Hem benim hem ailemin hem de çocuklarımın can güvenliği yok. Psikolojim bozuldu, geceleri uyuyamıyorum "şeklinde konuştu.

"Kızımın 'anne' diye çığlıkları hala kulaklarımda"

Daha önce babasının evini yakan eşinin 40 gün cezaevinde yatıp çıktığına dikkat çeken Havva Ç., "Defalarca cezaevine girdi ama hiç değişmedi. Son buluşmamızda beni kandırdı. 'Ben iyiyim' diyordu. Hatta 'istesem 2 dakika içinde çıkar, seni öldürür yine cezaevine yatarım ama böyle bir planım yok' diyerek güven verdi. Ancak bunların hepsi bir planmış. Tüm bunları 4 yaşındaki çocuğumun gözleri önünde yaptı. Kızımın 'anne' diye çığlıkları hala kulaklarımda. Çok korkuyorum, geceleri yatamıyorum. Çıkarsa yine bana, çocuklarıma ve aileme zarar verebilir. Daha önce de defalarca bıçakladı, kolumu ve burnumu kırdı, başımı yardı. Bunların hepsine çocuklarım için katlandım ama artık katlanacak gücüm kalmadı. Ayrıca alkol ve madde bağımlısı. Bunları kullandığında bana daha çok saldırıyordu. 9 yıl boyunca bana adeta kabus hayatı yaşattı. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık 44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı Sahnelerini bile sildiler Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı! Sahnelerini bile sildiler
Şanlıurfa’da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı Şanlıurfa'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi
Telekom devi satılıyor Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak

09:05
2026’nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
2026'nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
08:44
Ebru Gündeş’ten itiraf Konserde seyirciye sordu
Ebru Gündeş'ten itiraf! Konserde seyirciye sordu
08:42
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü’yle ilgili skandal iddia Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
08:26
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı
08:18
İran’dan ABD’ye misilleme Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi
İran'dan ABD'ye misilleme! Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi
08:07
Kan donduran aile katliamı 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
