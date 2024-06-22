3.Sayfa

Mersin'de karısını pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 20 Haziran'da merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde Bekir Aktekin, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Seher Aktekin'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bekir Aktekin'i suç aleti silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Seher Aktekin'in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Öte yandan zanlının, başka bir suçtan dolayı tutuklu bulunduğu cezaevinden bir hafta önce tahliye edildiği öğrenildi. - MERSİN