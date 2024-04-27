Mersin'de Kaybolan Emekli Öğretim Üyesi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Mersin'de Kaybolan Emekli Öğretim Üyesi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Mersin\'de Kaybolan Emekli Öğretim Üyesi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Mersin'de Yıldız Dağı'na tırmanan ve iniş yolunda kaybolan 80 yaşındaki emekli öğretim üyesi Mustafa Taşpınar'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları 4. güne girdi. Jandarma, AFAD, dağcı ekibi ve AKUT ekipleri bölgede arama çalışmalarına devam ediyor.

27.04.2024 09:43  Güncelleme: 09:45
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Mersin'de Yıldız Dağı'na tırmanan ve iniş yolunda kaybolan 80 yaşındaki emekli öğretim üyesi Mustafa Taşpınar'ın bulunması için başlatılan arama çalışmalarında 4'üncü güne girildi. Birçok ekibin arama çalışması sürerken, tecrübeli olan Taşpınar'ın daha önceki tırmanışlarına ait görüntüler de ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, 80 yaşındaki Mustafa Taşpınar, 4 gün önce Konya'dan tırmanış için arkadaşlarıyla Toroslar ilçesine bağlı Tırtar Mahallesi sınırlarındaki 3 bin 150 rakımlı Yıldız Dağı'na geldi. Arkadaşlarının mola verdiği noktada başka bir dağcı grubuyla karşılaşan Taşpınar, tırmanışını gerçekleştirdi. Dönen dağcı grup içinde Taşpınar'ı göremeyen arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. Taşpınar'ın bulunması için ilk günden itibaren jandarma, AFAD, dağcı ekibi ve AKUT ekipleri bölgede arama çalışmalarına devam ediyor. Gece sonlanan arama çalışmasının ise bugün sabah yine tüm ekiplerin katılımı ile tekrar başlatıldığı bildirildi.

Selçuk Üniversitesi emekli öğretim üyesi Taşpınar'ı arama çalışmaları gün boyu sürecek. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Kaybolan Emekli Öğretim Üyesi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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