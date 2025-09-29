Mersin'de Kaza: Nişanlısını Hastaneye Götürürken Çarpma Yüzünden Kaza Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Mersin'de Kaza: Nişanlısını Hastaneye Götürürken Çarpma Yüzünden Kaza Geçirdi

Haberin Videosunu İzleyin
Mersin\'de Kaza: Nişanlısını Hastaneye Götürürken Çarpma Yüzünden Kaza Geçirdi
29.09.2025 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mersin\'de Kaza: Nişanlısını Hastaneye Götürürken Çarpma Yüzünden Kaza Geçirdi
Haber Videosu

Mersin'de ceviz toplarken elektrik akımına kapılan gencin nişanlısı motosiklete çarptı, genç hayatını kaybetti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde ceviz toplarken elektrik akımına kapılan nişanlısını hastaneye yetiştirmeye çalışan genç kadının motosiklete çarpmasıyla araç kanala devrildi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan şahıs hayatını kaybederken, nişanlısı genç kız ve motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

Mersin'de yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yusuf Günar ile nişanlısı İkbal Yıldırım, ilçeye bağlı Dağlı Mahallesi'ndeki bahçelerine ceviz toplamaya gitti.

NİŞANLISINA ELEKTRİK ÇARPTI, HASTANEYE GÖTÜRMEK İÇİN YOLA ÇIKTI

Günar, bahçedeki ağaçlardan ceviz düşürmeye çalıştığı sırada metal çubuk elektrik teline temas etti. Genç adam elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Günar'ı hastaneye götürmek için 33 E 9960 plakalı otomobile alan nişanlısı direksiyona geçti.

MOTOSİKLETE ÇARPTI

İkbal Yıldırım, Tabiye Mahallesi Köypınarı Caddesi'ne geldiğinde önünde seyreden Burak H.'nin kullandığı motosiklete çarptı. Kazada otomobil sulama kanalına, motosiklet ise bahçeye düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ELEKTRİĞE KAPILIP KAZA GEÇİREN GENÇTEN ACI HABER

Sağlık ekipleri otomobil ve motosikletteki 3 yaralıyı ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hem elektrik akımına kapılan hem de kaza geçiren Günar kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer 2 kişinin ise tedavileri sürüyor. Olaylarla ilgili soruşturma sürerken, çiftin 14 Eylül'de nişanlandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3-sayfa, Erdemli, mersin, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Kaza: Nişanlısını Hastaneye Götürürken Çarpma Yüzünden Kaza Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KAAN’ın üretimi durdu mu Savunma Sanayii Başkanı’ndan açıklama var KAAN'ın üretimi durdu mu? Savunma Sanayii Başkanı'ndan açıklama var
Bakan Memişoğlu’ndan atama bekleyenlere müjde 18 bin yeni personel alınacak Bakan Memişoğlu'ndan atama bekleyenlere müjde! 18 bin yeni personel alınacak
Kütahya’da düğün yemeği sonrası 21 kişi hastanelik oldu Kütahya'da düğün yemeği sonrası 21 kişi hastanelik oldu
Sokakta defalarca bıçaklanarak hayatını kaybetti Sokakta defalarca bıçaklanarak hayatını kaybetti
Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı! 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kütahya’da gece yarısı bir korkutan deprem daha Kütahya'da gece yarısı bir korkutan deprem daha
Alkollü sürücü polisi suçladı: Ekmeğimi sen mi vereceksin Alkollü sürücü polisi suçladı: Ekmeğimi sen mi vereceksin
Avrupa ve Rusya’nın kilitlendiği seçimde kazanan PAS oldu Avrupa ve Rusya'nın kilitlendiği seçimde kazanan PAS oldu

20:19
Rusya’nın Ukrayna’daki bombardımanında Türk tır sürücüsü hayatını kaybetti
Rusya'nın Ukrayna'daki bombardımanında Türk tır sürücüsü hayatını kaybetti
19:50
Netanyahu, Trump ile görüşürken saldırdığı ülkeyi arayıp özür diledi
Netanyahu, Trump ile görüşürken saldırdığı ülkeyi arayıp özür diledi
19:24
Erdoğan’dan iş arayan gençlere müjde Kontenjan 150 bine çıkarıldı
Erdoğan'dan iş arayan gençlere müjde! Kontenjan 150 bine çıkarıldı
19:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz
19:09
Bolu Belediye Başkanı Özcan’a yurt dışına çıkış yasağı
Bolu Belediye Başkanı Özcan'a yurt dışına çıkış yasağı
19:01
Canlı anlatım Maçta goller üst üste
Canlı anlatım! Maçta goller üst üste
18:46
Benzincide akıl almaz vurgun Yöntemleri yok artık dedirtti
Benzincide akıl almaz vurgun! Yöntemleri yok artık dedirtti
18:43
Beyaz Saray’da Trump-Netanyahu zirvesi başladı
Beyaz Saray'da Trump-Netanyahu zirvesi başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2025 21:09:28. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Kaza: Nişanlısını Hastaneye Götürürken Çarpma Yüzünden Kaza Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.