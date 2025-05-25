Kiracı anahtar teslimi için mal sahibinden 12 milyon TL istedi - Son Dakika
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Kiracı anahtar teslimi için mal sahibinden 12 milyon TL istedi

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Kiracı anahtar teslimi için mal sahibinden 12 milyon TL istedi
25.05.2025 11:20
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Kiracı anahtar teslimi için mal sahibinden 12 milyon TL istedi
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Mersin'de 10 yıl önce kiraya verdiği iş yerini geri almak isteyen dükkan sahibi kiracısının anahtar teslim etmek için kendisinden 12 milyon TL talep ettiğini iddia etti. Mal sahibi savcılığa suç duyurusunda bulunurken, kiracı da "Mal sahibi beni kafasına göre çıkartamaz, ben de ondan şikayetçi olacağım, 12 milyon lira da istemedim" dedi.

Mersin'de bir iş yeri için kiracı ile mal sahibi arasında 12 milyon TL'lik anahtar teslimi sebebiyle gerginlik yaşanıyor. Mal sahibi, kiracının kendisinden büyük bir meblağ talep ettiğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kiracı ise bu iddiaları reddederek, yasal haklarını arayacağını belirtti.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerindeki bir iş yeri için yaşandı. İddiaya göre, 10 yıl önce N.E.'ye kiralanan iş yeri, mal sahibi Fahrettin Karakuş tarafından geri alınmak istendi. Mal sahibi kiracısına önce 'tahliye taahhütname' gönderdi. 6 aylık süre içerisinde çıkmayan N.E., 2 ay süre daha istedi. Karakuş, o süre de geçtikten sonra yan tarafa taşınan ancak anahtarı teslim etmeyen kiracısı ile bir türlü anlaşamadı. Kiracısının, kendisinden 12 milyon TL'lik para veya senet istediğini ileri süren Karakuş, çözüm bulamayınca savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Kiracı anahtar teslimi için mal sahibinden 12 milyon TL istedi

"ANAHTARI TESLİM ALACAĞIZ AMA ANAHTARI VERMEK İSTEMİYOR"

Mağdur olduğunu ifade eden Fahrettin Karakuş, "6 ay önce imzalı tahliye taahhütname gönderdik, 2 ay daha beklememizi istedi. Biz de 2 ay daha süre verdik ve şu ana kadar çıkmadı. Gidip anahtarı teslim alacağız ama anahtarı vermek istemiyor. '12 milyon ya bana para vereceksiniz ya da 12 milyon senet yazmanız gerekiyor. Onu da kabul etmiyorsanız kiraya ben vereceğim, hava parasını ben alacağım' diyor. Anahtarı bize vermek istemiyor, yani dükkanı gasbetti ve tehditle bizi oradan kovdu. 'İstediğiniz yere gidin, benim şartları kabul ederseniz böyle, kabul etmezseniz anahtarı alamazsınız' dedi" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Kiracı anahtar teslimi için mal sahibinden 12 milyon TL istedi

"MAĞDURUZ, MAALESEF ANAHTARI ALAMADIK"

Dükkanını geri almak için yasal süreci başlattıklarını belirten Karakuş, "Mağduruz, maalesef anahtarı alamadık. Savcılığa da suç duyurusunda bulunduk ama şu ana kadar bir sonuç alamadık, bekliyoruz" diye konuştu.

"12 MİLYON LİRA İSTEMEDİM, ZATEN ORASI O KADAR ETMEZ"

Kameralara konuşmak istemeyen ancak telefonla bilgi veren kiracı N.E. ise, "Mal sahibi beni kafasına göre çıkartamaz. Ben orayı 10 yıldır işletiyorum. Gelip beni aniden kafasına göre çıkarttı. Ben de ondan şikayetçi olacağım. 12 milyon lira da istemedim, dükkan zaten 12 milyon lira etmez" diye konuştu.

Kiracı anahtar teslimi için mal sahibinden 12 milyon TL istedi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kiracı anahtar teslimi için mal sahibinden 12 milyon TL istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Bayram Izgoren:
    rabbim sen seytanlasmis insanlarınn şerrinden koru 30 1 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    millet bu nedenle evinide kiraya vermiyor 8 1 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    Bir cok kanun gibi kira kanunuda acil değişmeli,Kanunlar kiracıyi dokunulmaz yapıyor,sizlemse neyse ona gore direk cikarma hakki olmali 6 2 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    Bir cok kanun gibi kira kanunuda acil değişmeli,Kanunalar kiracıyi dokunulmaz yapıyor,sizlemse neyse ona gore direk cikarma hakki olmali 4 1 Yanıtla
  • 1980Mm.?:
    adamın dükkanında 10 yıldır kalıyorsun,adama teşekkür etmen gerekirken adamı tehdit edip para istiyorsun,ne ayaksınız anlamadım. 4 1 Yanıtla
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