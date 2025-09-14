Mersin\'de Konserde Şiddet: Güvenlik Görevlisi Tutuklandı

Mersin'in Mezitli ilçesinde konserde gençlere şiddet uygulayan özel güvenlik görevlisi tutuklandı.

Mezitli ilçesinde 12 Eylül akşamı Akdeniz Mahallesi'nde bulunan Mezitli Belediyesine ait Amfi Tiyatro'da düzenlenen Blok3 konserini damdan izlemeye çalışan gençlere özel güvenlik görevlileri sert müdahalede bulunmuş, müdahale sırasında gençlerden biri çatıdan aşağı atılırken, bir diğeri ise darbedilmişti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından özel güvenlik görevlilerinin tavrı büyük tepki çekti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüleri ihbar kabul ederek olaya ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında güvenlik görevlisi M.B.A., C.B.A. ve S.E.K.'yi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B.A., çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. - MERSİN