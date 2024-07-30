Mersin'de müstehcen yayın yapan şüphelilere operasyon: 5 tutuklama - Son Dakika
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Mersin'de müstehcen yayın yapan şüphelilere operasyon: 5 tutuklama

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, müstehcen yayın yapan ve çocukları alet eden şahısların tespiti için çalışma yaptı. Yapılan operasyonda 12 şüpheli yakalandı ve 5'i tutuklandı. Polis, yapılan aramalarda çok sayıda elektronik cihaza el koydu.

30.07.2024 09:38
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Mersin polisi müstehcen yayın yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi, yakalanan 12 şahıstan 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, müstehcen yayın yapan ve bu suçlara çocukları alet eden şahısların tespiti için çalışma yaptı. Ekiplerin TCK 226/3 Çocuk Müstehcenliği suçu çerçevesinde yaptığı teknik ve fiziki çalışma da belirlenen 12 şüpheli 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Polis adreslerde yaptığı aramada 15 telefon, 12 sim kart, 1 laptop, 1 tablet ve 2 hafıza kartına el koydu.

Emniyette ifadesi alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıstan 5'i tutuklandı. 7 şüpheliden 6'sı savcılıktan 1'i ise mahkemeden adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de müstehcen yayın yapan şüphelilere operasyon: 5 tutuklama - Son Dakika

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