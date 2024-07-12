Mersin'de muz yüklü tır devrildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde muz yüklü tır devrildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Şahin Mahallesi Tarsus Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Ali D. (49) idaresindeki 33 DHA 88 plakalı muz yüklü tır Tarsus'tan Adana'ya doğru seyir halindeyken, hastane kavşağına hızlı girince devrildi.
Kazada tır sürücüsü Ali D. hafif yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yola savrulan muz kutularından dolayı trafik kısmen verildi. Kaza anı yol iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN
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