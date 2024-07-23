Mersin'de Öcalan Sloganlarıyla Halay Çeken Grup Gözaltına Alındı

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Mersin'de terörist başı 'Abdullah Öcalan' sloganları eşliğinde sahil kenarında halay çeken gruptan gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi. Aranan bir şahsın başka suçtan cezaevinde olduğu öğrenilirken, firari bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Sahil kenarında bir grup terör yandaşı tarafından çekilen halay görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması büyük tepki çekerken, görüntülerdeki kişilerin yakalanması için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntülerdeki kişilerin kimliklerini titiz çalışma sonucu tespit etti.

Şahısların Gaziantep'ten geldiğinin belirlenmesi üzerine kimlikleri tespit edilen 9 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Aranan bir şahsın başka suçtan cezaevinde olduğu öğrenilirken, firari bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltındaki 9 şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Bakan Yerlikaya: "Gereği yapıldı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabı X'ten "gereği yapıldı" başlığıyla konuyla ilgili paylaşım yaptı. Bakan Yerlikaya, "Sosyal medyada paylaşılan ve Mersin'de çekildiği belirlenen görüntülerde bir grubun halay çekerken PKK elebaşı lehine sloganlar attığı tespit edilmişti. Mersin İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerimiz şüphelilerin tespitine yönelik çalışma yaptı. Şüphelilerin Gaziantep'ten Mersin'e geldikleri anlaşılmış, görüntülerde yer alan 11 şüphelinin kimlik tespiti yapılmıştır. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzce; 1 şüphelinin olaydan sonra 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan tutuklandığı ve cezaevinde olduğu belirlenmiş; 9 şüpheli ise yakalanmıştır. 1 firari şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere, silah ve mühimmatlara el konulmuştur. Şüpheliler, 'Terör Örgütünün Propagandasını Yapma (PKK/KCK)' suçundan gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı. - MERSİN