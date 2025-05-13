Mersin'de Oto Hırsızlığı Operasyonu: 15 Tutuklama - Son Dakika
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Mersin'de Oto Hırsızlığı Operasyonu: 15 Tutuklama

Mersin'de gerçekleştirilen oto hırsızlık operasyonunda 50 milyon TL değerinde 22 araç ele geçirildi.

13.05.2025 18:49
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50 milyonluk Change operasyonu: 15 tutuklama

Mersin polisinin oto hırsızlık şebekesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Change olduğu tespit edilen piyasa değeri 50 Milyon TL olan aralarında lüks otomobillerinde olduğu 22 araç ele geçirildi

Şüphelilerin yurt dışından kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen araçların şasi numaralarını, ağır hasarlı araçların şasi numaralarıyla değiştirdikleri, tamir edilmiş gibi trafiğe çıkarttıkları da belirlendi

MERSİN - Mersin polisinin oto hırsızlık şebekesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Change olduğu tespit edilen piyasa değeri 50 Milyon TL olan aralarında lüks otomobillerin de olduğu 22 araç ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 15'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki oto hırsızlık şebekesinin tespit edilip yakalanması için çalışma yaptı. Ekiplerin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takip sonucunda 16 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilere yönelik Özel Harekat timlerinin de yer aldığı 175 polisle eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 16 şüpheli de yakalandı. Yapılan aramalarda 1'i yurt dışından çalıntı olmak üzere piyasa değeri 50 milyon lira olan 22 araç, ayrıca şüphelilere ait olduğu tespit edilen bir depoda, 2 parçalanmış araç, 4 change araca ait motor bloğu, şase numarası basımında kullanılan numaratör, şeşitli araçlara ait tescil belgeleri ve noter satış sözleşmeleri ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Şüphelilerin yurt dışından kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen araçların şasi numaralarını, ağır hasarlı araçların şasi numaralarıyla değiştirdikleri, tamir edilmiş gibi trafiğe çıkarttıkları da ortaya çıktı. Şüpheliler emniyete götürülerek ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Oto Hırsızlığı, Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik, Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçlarından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 15'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrolle serbest kaldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da Mersin Valisi Atilla Toros ile operasyonları koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Oto Hırsızlığı Operasyonu: 15 Tutuklama - Son Dakika

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