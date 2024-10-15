Mersin'de Otoyol Jandarması Göreve Başladı - Son Dakika
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Mersin'de Otoyol Jandarması Göreve Başladı

Mersin'de yeni kurulan Otoyol Jandarma Komutanlığı, 160 personel ve 29 araçla hizmete girdi.

15.10.2024 19:11
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Otoyol jandarması Mersin'de göreve başladı

MERSİN - Mersin'de, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Otoyol Jandarma Komutanlığı, törenle göreve başladı.

29 araç ve 160 personelin görev alacağı otoyol jandarmasının göreve başlaması dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, otoyollarda jandarma ekiplerine yeni sorumluluklar yüklendiğini belirterek, "Jandarma Teşkilatımız, üstlenmiş olduğu diğer tüm görevlerde olduğu gibi bu görevi de aynı özveri ve başarıyla yerine getirecektir. Otoyol Jandarma Komutanlığımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ise konuşmasında, yeni teşkil edilen Otoyol Jandarma Komutanlığının kurulması ile 81 kilometre Adana - Mersin ve 66 kilometre Tarsus - Pozantı kesimi olmak üzere toplam 147 kilometrelik otoyolun, Mersin Otoyol Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanına verildiğini söyledi. Jandarma Otoyol Komutanlığının bu yollarda, 2 otoyol jandarma karakol komutanlığı, 160 personel ve 29 araç ile hizmetlerini yürüteceği bilgisine veren Atasoy, "Otoyol Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde emniyet ve asayişin sağlanması, otoyollarda vatandaşların güven içerisinde seyahat edebilmelerini sağlamak için 7/24 hizmet vermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından okunan dualar eşliğinde kurban kesimi gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Otoyol Jandarması Göreve Başladı - Son Dakika

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