Mersin'de Parkta Anne ve Çocuklarına Saldırı - Son Dakika
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Mersin'de Parkta Anne ve Çocuklarına Saldırı

Mersin\'de Parkta Anne ve Çocuklarına Saldırı
03.06.2025 11:09
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Mersin'de bir anne, parkta tartıştığı kişilerce darbedildi. Olay anı görüntülendi.

Mersin'de bir anne, 3 ve 4 yaşlarındaki çocuklarıyla birlikte gittiği parkta tartıştığı gruptaki şahıslarca darbedildi. Sol gözünün alt kısmı moraran kadın darp raporu alarak şikayetçi olurken, olay anına ait arbede görüntüleri kameralara yansıdı.

İstanbul Maltepe'de bir babanın Marmaray'da 2 çocuğunun gözü önünde darbedilmesi olayı gündemdeki yerini korurken, bu kez Mersin'de bir anne 2 çocuğunun önünde saldırıya uğrayarak darbedildi. Olay, geçtiğimiz cuma günü merkez Toroslar ilçesindeki Adnan Kahveci Parkı'nda meydana geldi. Erzincan'dan annesini ziyarete gelen Selcan Karabulut (27), 3 ve 4 yaşındaki çocukları A.K. ve O.K.'yi oyun oynamaları için kardeşi ile birlikte evlerinin yakınındaki parka götürdü. İddiaya göre, parkta oynayan çocuklarını oturduğu banktan izleyen Karabulut, 3 yabancı çocuğun, çocuklarının yanına gelerek konuştuğunu gördü. Çocuklar arasında çıkan terlik tartışmasının ardından olay yerine gelen ve diğer çocukların büyükannesi olduğu belirtilen F.S., "Torunlarımı dövüyorlar" diyerek bağırmaya başladı. Bunun üzerine parka gelen kalabalık grubun içerisinden bazıları, Karabulut'u tartaklayarak darbetti. Çevredeki vatandaşlardan biri de kadını darbeden şahsa tepki göstererek tokatlamaya başladı. Şüpheli, olay yerinden kaçtı.

"10-15 genç geldi ve bizi darbettiler"

Yaşadığı olayın şokunu uzun süre atlatamayan Karabulut, darp raporu aldıktan sonra şahıslardan şikayetçi oldu. O anları anlatan Selcan Karabulut, "İki gün önce çocuklarımı eğlendirmek için parka geldik. Çocuklarımın salıncakta sallandığı esnada yanlarına 3 yabancı çocuk geldi. Çocuklarıma zorla kendi terliklerini giydirmeye çalıştılar. O sırada diğer çocukların ninesi, 'torunlarımı dövüyorlar' diye bağırdı. Bunun üzerine 3-4 genç geldi. Onlar ilk önce kız kardeşimin çenesine, ardından da benim gözüme 2 yumruk attı. Sonrasında ise yine 10-15 tane genç geldi ve bizi darbettiler. Ben Erzincan'dan annemin yanına misafirliğe gelmiştim. Buraları pek bilmiyorum" dedi.

"Çocuklarımı parkta eğlendiremeyeceksem ben neden yaşıyorum?"

Çocuklarının, olayın ardından uyumadığını, kendisi ve çocuklarının psikolojik açıdan da zarar gördüğünü belirten Karabulut, "3 gündür geceleri çocuklarım hiç uyumuyorlar. Psikolojileri bozuldu. Sürekli ağlıyorlar. Küçük oğlum 2 gündür bacak ağrısı çekiyor ve hastanedeyiz. Psikolojik sorun yaşıyorlar ve geceleri uyumuyorlar. Kendi ülkemde çocuklarımı parkta eğlendiremeyeceksem ben neden yaşıyorum? Gözüme 2 kere yumruk attılar. Bizi tehdit ettiler ve korkuyoruz. Şikayetçi oldum. Çocuğumun ve benim darp raporumuz var. Hakkımı sonuna kadar arayacağım" ifadelerini kullandı.

Kadına hakaret eden şahsa meydan dayağı kamerada

Öte yandan, olay esnasında Karabulut ile grup arasında yaşanan arbede ile kadına hakaret ve tehditte bulunan O.E.'ye vatandaşların gösterdiği tepki, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının çıkan arbedede darbedildiği anlar ile ona hakaret eden O.E.'nin çevredeki vatandaşlarca tokatlandığı yer aldı. Şüphelinin tepkiler üzerine kaçtığı anlar da görüntülere yansıdı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Parkta Anne ve Çocuklarına Saldırı - Son Dakika

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