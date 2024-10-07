Mersin\'de PKK/KCK Operasyonu: 14 Gözaltı

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Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı

MERSİN - Mersin polisinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri koordineli olarak terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik teknik ve fiziki çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında bölücü örgüt içerisinde faaliyet yürüten, yürüyüşlerine katılan, sosyal medya üzerinden örgütsel eleman temin etmeye ve propaganda yapmaya yönelik faaliyet içerisinde bulunan 14 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilere yönelik polis, özel harekat timlerinin de desteğiyle kent merkezi ve Tarsus ilçesinde bir çok adrese operasyon gerçekleştirdi, 14 şahsı yakaladı.

Gözaltına alınan 14 şüpheli emniyete götürüldü.