Mersin\'de PKK/YPG\'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı

3.Sayfa

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında, örgütün propagandasını yapan ve bir dönem terör örgütü adına silahlı faaliyet yürütenlerin de olduğu 12 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus, Gülnar, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adreslere yapılan baskında 12 şüpheli de yakalanarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü. - MERSİN