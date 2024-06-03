Mersin'de PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı

Mersin\'de PKK/YPG\'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı

Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik faaliyetlerde bulunan 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

03.06.2024 09:52
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Mersin'de jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında, örgütün propagandasını yapan ve bir dönem terör örgütü adına silahlı faaliyet yürütenlerin de olduğu 12 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus, Gülnar, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adreslere yapılan baskında 12 şüpheli de yakalanarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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