Mersin'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
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Mersin'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı

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Mersin'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralanırken, saldırganlar kaçtı.

13.11.2024 17:20
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Mersin'de silahlı kavga: 3 yaralı

MERSİN - Mersin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Palmiye Mahallesi 1208. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokağa giren araçtan inen kimliği belirsen şahıslar, henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırımda bekleyen kalabalık gruba ateş açtı. Ateş açılan grubun da silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada iki grupta da 3 kişi yaralandı. Saldırgan grup, yaralı bir kişiyi de geldikleri araca alarak olay yerinden ayrıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu. Olay sırasında sokakta park halinde bulunan çok sayıda araç ve çevredeki dükkanda hasar meydana gelirken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı anlatan esnaf Seyit Ahmet Horuzoğlu, "8-9 kişilik bir grup burada ayakta bekliyordu. Bir araba yanaştı. Arabadan inenler sıkmaya başlayınca çatışma başladı. Arabadan inenler 3-4 kişi yaralı bir biçimde sekerek gittiler. Buradaki gruptan da 3-4 kişi yaralandı. Bir tanesi ağır yaralandı. İki kişi kaldırıp arabaya koyarak görürdüler. Kendisi kalkamadı. Biz de olay anında içerideydik. Yere yatarak bakmaya ve izleme çalıştık" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika

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