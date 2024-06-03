Mersin'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika
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Mersin'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 12 gözaltı

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında bir dönem terör örgüt adına silahlı faaliyet yürütenlerin de olduğu öğrenildi.

03.06.2024 16:26
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Mersin'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 12 gözaltı

Gözaltına alınan şüpheliler arasında bir dönem terör örgüt adına silahlı faaliyet yürütenlerin de olduğu öğrenildi

MERSİN - Mersin'de jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında örgütün propagandası yapan ve bir dönem terör örgüt adına silahlı faaliyet yürütenlerin de olduğu 12 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus, Gülnar, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adreslere yapılan baskında 12 şüpheli de yakalanarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika
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