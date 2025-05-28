Mersin'de Tır Çarpan Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti

Tırın çarptığı 16 yaşındaki bisikletli öldü, sürücü kaçtı

MERSİN - Mersin'de tırın çarptığı 16 yaşındaki bisikletli hayatını kaybederken, sürücü kaçtı.

Kaza, merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde bulunan Tırmıl Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sanayi sitesindeki bir iş yerinde çalıştığı öğrenilen Okan U.S, bisikletiyle iş yerine gittiği sırada, 33 AIE 276 plakalı tırın altında kaldı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, ismi henüz öğrenilemeyen tır sürücüsü kaçtı.

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde polis yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından çocuğun cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Çocuktan geriye parçalanmış bisikleti kalırken, polis, kazadan sonra kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.