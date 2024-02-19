Mersin'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Mersin\'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Abbas Tekin yönetimindeki otomobil ile Abidin Uysal'ın kullandığı kamyonet çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

19.02.2024 12:08
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Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Mut ilçesine bağlı Köselerli Mahallesi D-715 Karayolu üzerinde meydana geldi. Abbas Tekin yönetimindeki 06 KRH 20 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkarken Abidin Uysal'ın kullandığı 33 UN 627 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralanarak olay yerine çağrılan ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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