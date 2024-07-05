Mersin'de Üniversite Öğrencisi Mide Balonu Operasyonunda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de Üniversite Öğrencisi Mide Balonu Operasyonunda Hayatını Kaybetti

Mersin'de 22 yaşındaki üniversite öğrencisi, mide balonu taktırmak için yaptırdığı operasyon sırasında hayatını kaybetti. Baba, oğlunun ölümünde ihmal olduğunu iddia ederek hastane ve doktor hakkında hukuki süreç başlattı.

05.07.2024 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de 22 yaşındaki üniversite öğrencisi, Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi'nde mide balonu taktırmak için yaptırdığı operasyon sırasında hayatını kaybetti. Oğlunun ölümünde ihmal olduğunu öne süren baba Hasan Gül, ameliyat sırasında ihmal olduğu iddiasıyla hastane ve doktor hakkında hukuki süreç başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde yaşayan 22 yaşındaki Ali Can Gül, Girne Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 3'üncü sınıfta okuyordu. Aynı zamanda Limasol Türk Ocağı'nda amatör futbolcu olan Gül, yaşadığı sakatlık sonrası kilo almaya başladı. Sakatlığı atlattıktan sonra kilo vermede sıkıntı yaşayınca Mersin'de midesine balon taktırmak üzere özel bir hastaneye başvurdu. Halası ile 4 Haziran'da Mezitli ilçesindeki hastaneye giden Gül'e, görüştükleri doktor tarafından ertesi gün için randevu verildi. 5 Haziran'da halası ile hastaneye gelen Gül, ameliyat bedeli için talep edilen 30 bin TL ücreti yatırdıktan sonra operasyona geçildi. Operasyona başladıktan bir süre sonra halasına gencin hayatını kaybettiği bildirildi. Halasının durumu haber verdiği baba 50 yaşındaki Hasan Gül ise ilk uçakla Mersin gelerek hukuki süreç başlatırken, gencin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından götürüldüğü Girne'nin Bahçeli köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

"'10 dakikada işini hallederiz, çok basit bir operasyon' dediler"

Mersin'de başlattığı hukuki süreci takip eden baba Hasan Gül, oğlunun mide balonu taktırmak isterken ihmal sonucu hayatını kaybettiğini öne sürdü. Oğlunun yaklaşık bir ay önce mide balonu operasyonu için Mersin'de özel bir hastaneye geldiğini belirten Gül, "Bir günde oğluma operasyon için gün verdiler. Hiçbir tahlil, hiçbir tetkik, hiçbir şey yapmadan 'gece saat 24.00'den sonra hiçbir şey yemeden gel yarın 10 dakikada işini hallederiz, çok basit bir operasyon' dediler. Ama oğlum 2 dakikanın içerisinde öldürdüler. Oğlumun biraz kilo problemi vardı. Futbol oynadığı için o kilolardan erken kurtulmak istiyordu. Erken kurtulmak için de bu yöntemi buldular halasıyla beraber. Bir şekilde internet üzerinden doktora ulaştılar. O da kendilerine bir gün sonraya randevu verip hemen operasyona aldı ve 2 dakikada öldü oğlum" dedi.

"Sonuna kadar burada kalacağım ve mücadelemi sürdüreceğim"

"İhmal değil sadece bu, bir cinayet" diyen baba Gül, şöyle devam etti: "Oğlumun morgda bedenini gördüm. Oğlumun ağzı, sakalları kan içindeydi, kulaklarından kan gelmişti, alnında kan vardı. Bu otopsiye girmeden önceki haliydi. Yani oğlum bir mide balonundan nasıl bu hale geldi. Bana hiç kimse bir açıklama yapmadı. Böyle bir şey nasıl olur? Bunu bilmiyorum ben. Bu konuda hastane de doktor da yüzde 100 suçlu, yüzde 100 ihmalleri var. Bir aydır buradayım. Bir aydır hukuk mücadelemi sürdürüyorum, zor geçiyor ama asla pes etmeyeceğim. Oğluma bunu yapanların cezayı, 1 sene sonra da alsalar, 2 sene sonra da alsalar sonuna kadar burada kalacağım ve mücadelemi sürdüreceğim."

"Oğluma bunu yapanların en ağır cezayı almasını istiyorum"

Olayın 5 Haziran'da yaşandığını hatırlatan baba Gül, oğlunun vefat haberinin KKTC'de iken kendisine ulaştığını kaydetti. KKTC'den hastaneye geldiğinde kendisine herhangi bir açıklama yapılmadığını ifade eden Gül, "Karşıma ne doktor çıktı, ne başhekim çıktı, ne hastane müdürü çıktı, hiç kimse çıkmadı. Sadece güvenlikçiler ve temizlikçiler çıktı. Hastanede hiç kimseyi bulamadım. Yani karşıma kimse çıkıp, 'ya senin oğlum bundan öldü, işte hatamız var veya yok. İşte şundan dolayı' diye gelmedi. Sadece güvenlikleri karşıma diktiler. Temizlikçilerle güvenlikçiler bana barikat kurdu, o kadar" şeklinde konuştu.

Suç duyurusunda bulunduğunu vurgulayan Gül, şöyle devam etti: "Benim oğluma bunu yapan herkesin cezalandırılmasını istiyorum. Başka istediğim hiçbir şey yok. Çünkü benim bir tane oğlum vardı, oğlumu aldılar benden. Başka hiçbir şey istemiyorum. Benim oğluma bunu yapanların en ağır cezayı almasını istiyorum."

Olayın üzerinden bir ay geçmesine rağmen hukuk mücadelesini sürdürdüğü için acısını yaşayamadığını dile getiren baba Gül, KKTC'deki maçlarda oğlunun hayatını kaybetmesiyle ilgili maç öncesi pankartlar açıldığını kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Operasyon, Mersin, Baba, Hukuk, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Üniversite Öğrencisi Mide Balonu Operasyonunda Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:32 UEFA, Merih Demiral’a 2 maç ceza verdi TFF itiraz için CAS’a gidiyor UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi! TFF itiraz için CAS'a gidiyor
13:04 İstanbul sular altında Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı İstanbul sular altında! Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
12:21 Kırgızistan’da darbe girişimi İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı
10:11 Rakam öyle böyle değil Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu
09:55 Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün Mahkeme başkanı, CHP’li Mahmut Tanal’ı salondan attı Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı
12:32 Kayseri’deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 12 kişi tutuklandı Kayseri'deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 12 kişi tutuklandı
12:15 Bu ne çekememezlik Hollandalılar milli futbolcumuzu ’’Hain’’ ilan etti Bu ne çekememezlik! Hollandalılar milli futbolcumuzu ''Hain'' ilan etti
11:57 Dünya Güzellerim’in ilk bölümümde olay çıktı Bülent Ersoy, Banu Alkan’a öfke kustu: Aptal saptal işler yapıyorsun Dünya Güzellerim'in ilk bölümümde olay çıktı! Bülent Ersoy, Banu Alkan'a öfke kustu: Aptal saptal işler yapıyorsun
11:31 Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak Cumhurbaşkanlığından açıklama var Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
11:19 Erzurum’da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz Erzurum'da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz?
11:16 Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı! Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü
10:40 Bursa’daki dev AVM’nin satışı gerçekleşti Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL Bursa'daki dev AVM'nin satışı gerçekleşti! Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL
10:33 Son sözleri “Babamı vurmayın“ olmuş 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay Son sözleri "Babamı vurmayın" olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 13:43:35. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Üniversite Öğrencisi Mide Balonu Operasyonunda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement