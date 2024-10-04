Mersin'de Usulsüz İlaç Operasyonu: 19 Gözaltı - Son Dakika
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Mersin'de Usulsüz İlaç Operasyonu: 19 Gözaltı

Mersin\'de Usulsüz İlaç Operasyonu: 19 Gözaltı

Mersin polisi, 8 ilde ilaçları usulsüz satan şebekeye operasyon düzenledi, 19 kişi yakalandı.

04.10.2024 10:28
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Mersin polisi hastalar için kullanılması gereken ilaçları usulsüz olarak satan şebekeye yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon yaptı, 19 şüpheli yakalandı. İlaçların bir kısmı ise çamaşır makinası ile çamaşır sepetinde çıkarken piyasa değerinin 3,5 milyon TL olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri bazı hastanelerde MR VE BT hasta tetkikleri için kullanılması gereken ilaçların usulsüz olarak satışının yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Takipte, şüpheli şahısların Hatay, Mersin ve Adana'da aralarında eczacılar ile bazı hastane görevlilerinin de bulunduğu bir organizasyonla pahalı ilaçları raporlu hastaların adına alarak biriktirip sigortası olmayan şahıslara sattığı, ilaç mümessilleriyle birlikte hareket ettikleri ortaya çıktı.

Tüm delillerin ortaya çıkarılmasının ardından Mersin merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı, 19 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise çamaşır makinası, çamaşır sepeti gibi çeşitli yerlere zulalanmış piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin TL olan 13 bin 500 kutu ilaç ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınması için emniyete götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

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